La concejala del PSOE Inmaculada Muñoz ha comunicado oficialmente este viernes al alcalde, Víctor Mora, y al resto de los miembros del Gobierno municipal su renuncia al acta de edil tras 13 años ininterrumpidos al frente del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Sanlúcar.

Muñoz, que regresará a su trabajo en una entidad bancaria, ha explicado que “tras trece años de dedicación a Sanlúcar, a todos sus ciudadanos, ha llegado el momento de cerrar una etapa y empezar otra que tenía aparcada y que retomo con mucha ilusión”. “Este tiempo ha sido excepcional para mí como persona, me ha hecho crecer, me ha enseñado a luchar, a empatizar con la gente, a resolver problemas, a dirigir equipos. Ha habido sinsabores, no todo es bueno, pero de todo se aprende”, ha asegurado la todavía concejala, pues su dimisión se hará efectiva “en los próximos días”.

Según ha precisado la hasta ahora delegada municipal de Economía y Hacienda, “se trata de una decisión personal”. “Los compañeros han entendido que, tras muchos años, quiera dedicar mi tiempo a mi familia, retomar mi vida”, ha añadido.

Haciendo un balance “muy positivo” de su gestión, Muñoz sostiene que “me hice cargo de uno de los ayuntamientos más arruinados de España y hoy por hoy le hemos dado la vuelta a la situación económica de Sanlúcar, logrando que el Ayuntamiento sea un referente”. A este respecto, argumenta que cuando accedió al cargo el Consistorio tenía un remanente negativo de tesorería de 108 millones de euros, una cifra que ha logrado reducir en 87 millones.

En palabras también de Muñoz, “ahora hay delegados nuevos que no saben lo que es no tener crédito presupuestario, que nadie te quiera servir, que te corten la luz. Cuando llegamos en 2007 los proveedores tardaban en cobrar más de 700 días y ahora estamos en torno a 40 días; las empresas municipales tienen estabilidad presupuestaria, son viables y toda esta evolución está siendo supervisada por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que califica nuestra situación de riesgo bajo y que señala que pronto vamos retomar una normalidad que nunca se tuvo que perder”.

Agradecida a los dos alcaldes socialistas con los que ha compartido labores de gobierno, Irene García y Víctor Mora, la concejala dimisionaria ha aseverado que “para alcanzar estos objetivos” ha sido necesario “el trabajo de todos los compañeros, pues esto no se hace sola”. En este sentido, ha mencionado a “todos los concejales, a los funcionarios de empleo que están y los que no, entre todos hemos buscado alternativas; y a los gerentes”. “Quiero darles a todos mi cariño y mi gratitud, en especial al equipo económico del Ayuntamiento: al interventor, al tesorero, al jefe de la Oficina de Gestión Presupuestaria, al personal de Intervención, de Tesorería, a un gran gerente que se acaba de jubilar, Enrique Baños”, en alusión a quien ha sido responsable de Eressan, la empresa municipal de recaudación.

Asegura que “nunca me voy a desvincular del todo de la política, porque soy militante socialista, voy a estar apoyándoles y creo en la política para solucionar los problemas de las personas”.

En relación a su relevo, Muñoz ha manifestado que “hay compañeros suficientemente preparados, hay un gobierno estable y la persona que asuma la responsabilidad lo va a hacer igual de bien que yo”.

La sustituirá como concejala Cristina Requejo, que ocupa el décimo lugar en la lista electoral del PSOE. El Gobierno local ha informado que el alcalde comunicará “la próxima semana” qué edil pasará a dirigir el área económica municipal.