Aparece el cadáver de un hombre de 70 años en la playa de Los Galeones, en Rota
El cuerpo fue hallado por un ciudadano a las 9 horas en la orilla
La Policía halla desorientado y con un golpe en la cabeza a un joven desaparecido en Rota
El cadáver de un hombre de unos 70 años ha sido hallado la mañana de este jueves en la orilla de una playa de Rota, ha informado el servicio de Emergencias 112.
El cuerpo fue hallado sobre las 9 horas de la playa en la orilla de la playa de Los Galeones por un ciudadano que alertó a los servicios de emergencia.
Los servicios sanitarios y de la Policía se trasladaron al lugar y comprobaron que el varón, de unos 70 años, podía llevar varios días en el agua.
La Policía ha emprendido las pesquisas para determinar su identidad.
