Víctor Mora, teniente de alcaldesa: "Hemos dado un paso atrás con respecto al avance que llevaba Sanlúcar"

Diez años ostentando la Alcaldía de Sanlúcar permite a Víctor Mora (PSOE) conocer los entresijos de la gestión de una ciudad que crece de forma imparable. Las últimas elecciones municipales fue castigado y relegado a la tercera fuerza municipal, perdiendo la hegemonía de la izquierda en la localidad y teniendo que prestar sus votos a la que había sido su mayor enemiga política en el Consistorio, Carmen Álvarez (IU). Un año después, el pacto hace aguas y el líder socialista reclama que no se menosprecien las delegaciones dirigidas por sus concejales como Promoción o Turismo.

–En el último pleno usted dijo que llegaba como parte del Gobierno y cuando interviene IU se pone el traje de oposición. ¿Qué es lo que le lleva a sentirse de esa forma?

–Esa afirmación fue motivo del debate del propio pleno del estado de la ciudad y otros plenos que celebramos. Yo hice una intervención valorando el año de gestión de las delegaciones del grupo socialista, que es positiva en muchos aspectos, y evidenciando la realidad de Sanlúcar y algunas de las ideas que teníamos en el pacto de gobierno con proyectos comunes. Pero luego la intervención que hace el portavoz de Izquierda Unida -David González, delegado de Infraestructuras- es un ataque al PP y también al PSOE, siendo sus socios. Por eso dije que yo iba como gobierno, defendiendo la gestión conjunta que hemos hecho, pero después de la intervención de IU, en este y en otros muchos plenos, me tengo que poner el traje de oposición y salir a defenderme de mi propio socio.

–En los primeros seis meses de mandato, la alcaldesa se encontró con el problema de la deuda con la Policía Local que heredó de usted. Ella dijo que hubiese agradecido más implicación por su parte porque conocía la plantilla. ¿Por qué no lo hizo?

–Sí me impliqué, y cuando vi la situación que existía le indiqué la manera de actuar que había aplicado anteriormente como alcalde. Pero claro, si uno pide consejos y después no se llevan a la práctica pues poco más puedo aportar. Creo que ha habido una falta de diálogo. Si hablas con la Policía Local o el resto de trabajadores, nosotros tuvimos un diálogo constante, día a día, explicando las partidas y cómo y cuándo íbamos a pagar, llevando a cabo una serie de compromisos para que tuvieran la tranquilidad de trabajar sabiendo que cuando hubiera presupuesto y crédito se iba a ir pagando. Cuando se rompe esa dinámica y se dice que no se pueden hacer horas extras, yo le expliqué a Álvarez como procedíamos nosotros, pero si ese consejo no se lleva a la práctica ni se asume, poco puedo aportar. Entiendo que nuestra experiencia podría ser positiva para el devenir de la ciudad porque el aire fresco que podía traer IU, con una visión distinta, unida a nuestra experiencia, hubiera sido una gran combinación. Pero cuando no se nos tiene en consideración o incluso se piensa que lo que hacemos es intentar poner piedras en el camino en vez de ayudar, lleva a situaciones como esta que desde mi punto de vista ha sido una polémica evitable. Yo se lo advertí, si se lleva esto al extremo no va a haber marcha atrás en la situación de la plantilla de la Policía Local. Aportamos nuestra experiencia pero no se tuvo en cuenta.

–Ahora piden desde la Policía Local la dimisión del concejal de Seguridad, Narciso Vital. ¿Cómo valora su gestión?

–Cuando uno tiene tantos problemas con su delegación hay que ver que es lo que está ocurriendo. He hablado con la alcaldesa y esa situación no nos gusta, no nos parece la más idónea. La relación con tus trabajadores tiene que ser la mejor posible porque ellos son el servicio que se les da al ciudadano. Se están suspendiendo actividades deportivas y solidarias, no es bueno para la ciudad, incluso la duda de si va a haber una festividad o se va a cancelar. Da una mala imagen, más viniendo de una gestión donde se realizaban muchos eventos en Sanlúcar: Vuelta ciclista, visitas del Rey, Capital Gastronómica, Dior, etc. Se les daba un servicio lo mejor posible y claro, esta situación también nos afecta como gobierno porque pese a ser un concejal de IU, el ciudadano piensa que somos un gobierno conjunto y que lo que esté mal en la ciudad, aunque no sea delegación del PSOE, también tenemos parte de responsabilidad. Entiendo que la alcaldesa tendrá una reunión con su delegado y que tendrá que poner pie en pared y adoptar algún tipo de solución, que creo que está en el diálogo, pero hay que sentarse a hablar, como en todo, también en el pacto de gobierno. A veces hay que ceder por una parte para conseguir cosas por otra. Con el ordeno y mando y con la intención de que lo que uno diga es lo que hay, no se llega muy lejos.

–Hace un par de semanas declaró que hace mes y medio que no se reunía con la alcaldesa para los presupuestos, ¿ha llegado esa reunión?

–Pues ya hace dos meses. Lo dije hace quince días y ahora digo que son dos meses sin reunirnos. Nosotros presentamos una propuesta porque se nos pide a las delegaciones que presentemos nuestras necesidades. La presentamos y desde ese momento no hemos tenido más contacto. Es verdad que me comenta que nos hemos pasado en no sé cuántos millones y desde luego que no porque hemos sido prudentes. Hemos subido porcentajes en algunas delegaciones pero porque son de nueva creación, como Discapacidad, que tenía 2.000 euros de un presupuesto superior a los 70 millones. Si en vez de 2.000, pone 8.000 o 10.000 no creemos que ese sea el problema de que los presupuestos estén parados. Entendemos las necesidades que se consideren, como la limpieza o el mantenimiento de la ciudad, que es evidente, pero sin olvidar que Sanlúcar es una gran ciudad y que hay un sector como el turismo del que viven muchas familias: la agricultura, la pesca, la manzanilla, el pequeño comercio, los hoteles, la construcción, etc. No podemos permitir castigar el turismo porque es el que más riqueza aporta. El deporte, que hay miles de niños que lo practican, parece que tampoco importa. Hay que hacer una reunión donde se equilibre el mantenimiento de la ciudad, que se da por hecho que se tiene que mejorar, sin olvidar lo que genera riqueza y el servicio que hay que darle a los ciudadanos.

"Queremos sentarnos, sin que ninguna delegación sea prescindible y sin que se piense que las que lleva el PSOE son menos importantes que las que lleva IU"

–¿Usted ha puesto alguna línea roja para apoyar los presupuestos?

–Ninguna. Simplemente que sean unos presupuestos razonables. A la altura en la que estamos es muy difícil que los llevemos a cabo con la necesidad que tiene Sanlúcar. Los apruebas ahora, se publican, alegaciones... Prácticamente los tendríamos en agosto, inhábiles, con los funcionarios de vacaciones, en octubre el interventor corta los presupuestos y nos quedan dos meses. También queremos información de para qué y cómo se va a invertir con esos presupuestos porque luego vemos la liquidación de este año y hay un superávit de 5 millones, Infraestructuras con 1,5 millones sin gastar. A veces ponemos muchas cosas en los presupuestos y luego sólo el trámite administrativo hace que no te lo gastes en un año. Pero si ha sobrado dinero y hay liquidez, el problema no será en poner más dinero en limpieza e infraestructura, si no es gestionar lo que se ponga.

–Esta pasada semana se presentaron los proyectos para el Plan Cádiz Marcha 2024 de la Diputación y la mitad de la subvención que les correspondía a ustedes fue exclusivamente para Deportes.

–Nosotros somos comprensivos con la situación económica. Algunos de los proyectos que teníamos pedidos para los presupuestos los hemos podido solicitar con esta subvención, por lo que se van a quitar de los presupuestos. Es decir, si pedíamos 240.000 para la pista de halterofilia y los hemos conseguido con esta ayuda, son 240.000 que se liberan de los presupuestos. Somos muy responsables. Es lo que deberíamos de hacer todos.

–Ustedes dirigen las delegaciones de Turismo y Promoción, entre otras. ¿Cómo valora la gestión de todas ellas?

–Como muy buena. Sanlúcar tiene cifras de empleo que no tenemos desde el 2006, sobretodo en el sector servicios, vienen muchos inversores, el turismo se ha desestacionalizado, podemos aumentar las partidas en Deportes, desde Urbanismo se está elaborando un Plan General, otras como Discapacidad con 2.000 euros está haciendo muchos trabajos, desde Movilidad hay autobuses nuevos, etc. Se está haciendo un gran trabajo pero hay un problema que es que si de la otra parte del gobierno se dice "el turismo es malo" o "Sanlúcar es un comedero", muchos inversores nos llaman y dicen que si Sanlúcar no quiere turistas se llevan las inversiones a otros municipios. Estamos haciendo un trabajo de convencer de que Sanlúcar sí quiere y esas inversiones que generan empleo y riqueza a la ciudad tienen que venir. Los mensajes hay que cuidarlos, ser respetuosos y hablar esas cosas en mesas internas. Imagina que yo dijera que "a Sanlúcar mejor no venir porque no hay seguridad, hay baches..", eso no se puede hacer. Nuestros socios tienen que ser respetuosos con las delegaciones que llevamos.

–Todos los años cuando llega la Feria de la Manzanilla se plantea la posibilidad de trasladarla de la Calzada. La alcaldesa lo prometió pero alegó que necesita el apoyo de sus socios. ¿Ustedes quieren reemplazar el recinto?

–Soy partidario de decirles la verdad a los ciudadanos. Tengo mi conciencia tranquila porque fui el único que en campaña no prometí trasladar la feria en esta legislatura. Los que lo prometieron son los que ahora tienen que dar explicaciones. Entiendo a los vecinos, pero la feria es de todo el municipio y hay que contar con la opinión de todo el pueblo. En el momento en el que se decida habrá que ver donde se lleva porque, a día de hoy, no hay un lugar donde se haya trabajado. También hay que ver el coste que tendría, porque hablamos de millones de euros de inversión. Hay que explicárselo al ciudadano y cuando estemos todos de acuerdo, será el momento de iniciar los trámites. Actualmente sólo tenemos la opinión de los vecinos de la Calzada, pero no contamos con el resto de la ciudadanía ni con el crédito de millones de euros para la organización de la zona.

"Fui el único candidato que no prometió trasladar la feria de la Calzada. Los que lo hicieron son los que tienen que dar explicaciones"

–¿Usted plantea una consulta popular para que todos los vecinos de Sanlúcar voten?

–Sería una opción. Lo hemos visto en Sevilla o Jerez. Si se hace una consulta, entre todos decidimos que es lo que queremos y, a partir de ahí, nos ponemos a trabajar para buscar un nuevo lugar y la inversión necesaria. No tendríamos problemas en ello pero primero hay que decir la verdad y los que le han dicho a los ciudadanos que en esta legislatura vamos a tener otro recinto de feria, con lo que yo conozco a día de hoy, no es viable.

–¿Cree que una mejor relación entre socios permitiría a Sanlúcar ir con más fuerza a reclamar ayudas a administraciones como Diputación, Junta o Gobierno central?

–Es evidente. También cuando llevan una moción al pleno para pedir a otra administración algo para Sanlúcar, nosotros votamos que sí. Pero creo que IU tiene un problema y es que tras un año siguen teniendo ese chip de oposición con respecto al PSOE y sigue sin vernos como socio y aliado, si no como partido al que hay que atacar. Lo vemos en los plenos, en las declaraciones e incluso en el trato. Esa salud del pacto no tiene que venir de una relación de amistad, pero sí una responsabilidad política que hay que tener. No hablo de Carmen-Víctor, si no de IU-PSOE, porque nuestros delegados se sienten atacados por parte de IU. Eso hace que la relación no fluya y las administraciones vean esta debilidad. Hay una solución, que se vea que las elecciones las ganó el PP, que hay un acuerdo de 7 y 7 entre IU y PSOE sin haber un partido por encima del otro. No únicamente porque haya que parar a la derecha, si no porque Sanlúcar tiene que avanzar y este año hemos perdido oportunidades y hemos dado un paso atrás con respecto al avance que llevaba Sanlúcar y con 14 concejales es poco entendible. Este año de gobierno es bastante mejorable y la situación no puede continuar de esta manera porque, ante todo, el PSOE no lo puede permitir.

–¿Tendrá repercusión la mala salud que está teniendo el pacto en las próximas elecciones?

–De aquí a tres años queda mucho, el tiempo política cambia. Hay una evidencia, el PSOE ha aguantado un año de lealtad pese a sufrir ataques y se ha convertido en la fuerza hegemónica de la izquierda -hace referencia a los resultados de las Elecciones Europeas en la ciudad-. IU tendrá que ver si esa estrategia de ataque continuo al PSOE no le ha venido bien. Hay que hacer una reflexión por ambas partes. Los ataques de IU no le viene bien al electorado de izquierdas. De aquí a tres años pueden pasar muchas cosas. Lo vimos en las últimas locales, que en diez días nos decían en Sanlúcar "que te vote Txapote". La reflexión la tenemos que hacer todos pero atendiendo a los últimos resultados que hemos visto donde el PSOE le ha sacado más de 20 puntos de diferencia al siguiente partido.

–¿Se arrepiente del pacto con IU?

–Si yo miro mis delegaciones, no. Si yo veo lo que nos está costando entendernos, no es que me arrepienta, es que veo que se están perdiendo ocasiones. Hay que dejar egos a un lado, esa fijación con el PSOE y empezar a ver la ciudadanía y la ciudad. El enemigo no es tu socio. Si el primer día que uno coge el bastón ya empiezo a mirar que es lo que tengo que hacer para ganarle las próximas elecciones a mi socio, esto no funciona. Nosotros hemos dado mucho, el PSOE no solo ha dejado la alcaldía a IU, es que el azote durante ochos años del PSOE fue IU, con ataques personales, familiares, judiciales. Pese a eso, para que Sanlúcar avance, porque el PP se hubiera quedado en minoría, dejamos los ataques de IU a un lado para mirar hacia adelante. Pero desde luego que el PSOE, que es el partido que más ha gobernado en Sanlúcar y más antiguo de España, no va a permitir que nadie nos intente pisotear.

–¿Espera que el pacto se reconduzca para lo que queda de mandato?

–Nosotros esperamos cumplir el pacto. Hicimos un programa en el que dijimos que íbamos a hacer determinados proyectos con una cantidad de dinero a través de las administraciones. Como sabemos como hacerlo, el programa electoral del PSOE, como ha ocurrido en las anteriores legislaturas, en un 90% se va a cumplir. Distinto es que en las últimas elecciones municipales decir la verdad cotizó a la baja pero el tiempo da y quita razones. Nosotros todavía vamos por la calle y nos dicen lo de "¿cuándo te toca alcalde?, ¿no era dos años cada uno?" o confían en la gestión que realizamos. Si tuviéramos mayoría en el pleno nos iría mejor, pero también hay que aprovechar lo que tenemos ahora. Estamos centrados en nuestros proyectos y en mejorar Sanlúcar. Si hay alguien que no está en eso, quién tiene ese problema son ellos...