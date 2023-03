IU lleva a Bruselas las demandas del sector pesquero de Sanlúcar

Izquierda Unida Cádiz se desplazará la próxima semana, junto a la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, a la sede del Parlamento Europeo para trasladar las demandas del sector pesquero sanluqueño, sus necesidades y para dejar constancia del modelo concreto de pesca que se practica en el segundo puerto pesquero más importante de toda Andalucía.

De la mano del europarlamentario de IU e integrante del grupo The Left, Manu Pineda, una delegación integrada por el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, la diputada provincial de IU y portavoz municipal en Sanlúcar, Carmen Álvarez, concejales de IU Sanlúcar y representantes de la Cofradía de Pescadores, el próximo miércoles 22 de marzo tendrá lugar un encuentro con un equipo del Comisario Europeo de Pesca y con responsables de DGMare (Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, dependiente de la Comisión Europea de Pesca), en la que la Cofradía hará una presentación de la problemática concreta de la pesca en Sanlúcar de Barrameda. Posteriormente, el equipo de Pineda ha gestionado un encuentro de la delegación gaditana con eurodiputados andaluces del grupo The Left y miembros de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PESCH).

La diputada provincial de IU Cádiz y candidata a la Alcaldía de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha resaltado la importancia que supone para Sanlúcar, la provincia y para el conjunto de Andalucía llevar a Bruselas "estas demandas de este sector tan importante de Andalucía, el segundo puerto pesquero en importancia de Andalucía y un pilar económico muy importante y generador de empleo en nuestra ciudad, porque además es el segundo sector estratégico que tenemos en Sanlúcar de Barrameda". Explica Álvarez que el objetivo de esta visita gestionada por IU es "reivindicar el reconocimiento de la actividad pesquera como un pilar básico de seguridad alimentaria, queremos defender el empleo de la pesca para dignificar el oficio del marinero pescador, queremos también acabar con los ataques que está recibiendo la pesca de arrastre, defender la pesca europea de forma global como opción real para la economía azul y dejar claro que la pesca no es el problema".

Insiste la diputada en que "hay que estudiar bien los fondos marinos y saber en qué fondo estamos arrastrando", a lo que añade que "todos los fondos del litoral español no son iguales". Asimismo, indica que, "queremos también mejorar el conocimiento de la actividad por parte de la Comisión de Pesca, para que las nuevas regulaciones sean objetivas, reales y adaptadas al sector; no se puede regular este tipo de normativa desde la distancia y desde el desconocimiento, y es por ello que llevamos allí a la Cofradía, para que ellos mismos sean los que aclaren este tipo de cuestiones, para que las demandas sean objetivas". Por otro lado, Álvarez insiste en la necesidad de que desde la Comisión de Pesca "se revise en profundidad la política pesquera comunitaria, para que se refuerce la gestión sobre la inspección y control, porque el actual modelo que están planteando no alcanzará nunca jamás la pesca sostenible, más bien, hará desaparecer la pesca de nuestro litoral".

Cabe destacar que, según datos de la Cofradía, el sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda cuenta actualmente con una flota de 125 buques, repartidos en cuatro modalidades de pesca (arrastre, cerco, dragas y artesanal); da empleo a 600 tripulantes, 80 armadores y 1.000 empleos directos. Las capturas/ventas en la lonja suponen 5 millones de kilos anuales, lo que implica una facturación de en torno a 24-25 millones de euros de venta anual.