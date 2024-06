Carmen Álvarez: "Soy la primera alcaldesa de Sanlúcar que se involucra en la limpieza"

Justo un año después de tomar el mando de la Alcaldía tras el pacto con el PSOE, Carmen Álvarez (IU) hace un llamamiento a la normalidad institucional por los continuos rifirrafes -dimes y diretes que utiliza la alcaldesa- con sus socios. El debate sobre el estado de la ciudad reflejó la tensión existente entre los grupos que se pone de manifiesto a la hora de elaborar los presupuestos. La falta de limpieza en la ciudad daña la gestión de la alcaldesa, que espera reconducir la situación con las nuevas partidas que permitirán la contratación de personal. Un mandato complejo para la vuelta al poder de Izquierda Unida 36 años después.

–Este pasado jueves se conoció que la Policía Local había nombrado persona non grata a su concejal de seguridad, Narciso Vital, al mismo tiempo que la plantilla y el PP pedían su dimisión. ¿Qué puede decir la alcaldesa al respecto?

–Es evidente lo que pasa. En diciembre se pagó 1,3 millones de deuda del 2022 y se sigue pagando el resto. De nuestra gestión no se les debe nada y lo que ha pasado es que ya se ha completado la partida de servicios extraordinarios. Cuando se quedan sin dinero es cuando el colectivo alza la voz. Nosotros vamos a pagar hasta el último céntimo, no le vamos a pedir que trabajen gratis. Lo de nombrar persona non grata es muy habitual en la Policía Local, ya lo sufrió en su día el propio Víctor Mora. Es una forma de presión y lo entendemos porque tenemos una plantilla corta pero vamos a sacar ofertas de empleo público. En unos años esperamos tener una plantilla decente porque hacen una labor encomiable en la ciudad. Los necesitamos.

–El 17 de junio se cumple su primer año de mandato. ¿Cuál es su balance?

–Tenemos muchas cosas que decir. No ha sido un año en blanco, ha sido un año de cambios, de ponernos a trabajar en un gobierno nuevo. La parte de Izquierda Unida ha tenido que hacer frente después de 36 años fuera del gobierno, he de reconocer que con errores pero también con muchos aciertos. En la ciudad se ve ya una imagen novedosa pese al periodo de crispación que existe en todo el país por parte de la derecha y la ultraderecha. Aquí el PP ha ganado todas las elecciones, sin mayoría, por lo que la candidata del PP -Carmen Pérez- hubiese estado en la misma situación que yo para aprobar las cosas. Ese poder solo lo tenemos con el pacto de gobierno. Ahora yo soy el blanco perfecto en este auge de las derechas: mujer, de izquierdas y nueva alcaldesa, sin ser la lista más votada.

–¿Cuál es el principal problema que se ha encontrado en la Alcaldía?

–El escaso personal que hay. Pese a que se digan que se han mejorado las condiciones económicas de la ciudad nosotros no estamos de acuerdo. Estamos en un plan de ajustes, no se pueden crear nuevas empresas y no hemos mejorado económicamente. Pasamos de tener deuda de corto a largo plazo porque debemos cerca de 68 millones a los bancos. Estamos contentos, y eso tengo que reconocerlo a mi socio y ex alcalde, Víctor Mora, porque en septiembre se termina la deuda con Hacienda. Ahora sí, venimos de una crisis en las cuentas que se hace notar con la falta de personal en la calle. No es lógico que sólo tengamos 3 jardineros para todo Sanlúcar. No es falta de gestión, es falta de herramientas.

–Usted en la oposición reclamaba todo esto.

–Yo sé que he generado unas expectativas altas por la oposición tan fuerte que he ejercido. Yo tengo sobre la mesa otro tipo de gestión pero no un gobierno de mayoría. Izquierda Unida tiene 7 de 25 concejales, todo lo que quiera hacer necesito de la aprobación de la otra parte y eso genera dimes y diretes. Dependo de mis socios pero así estamos todos, nadie ha sacado mayoría y estamos condenados a ponernos de acuerdos. Y eso tiene que estar traducido en mejoras para el pueblo.

"QUIERO NORMALIZAR LOS 'DIMES Y DIRETES' CON MIS SOCIOS, SOMOS DOS ORGANIZACIONES DISTINTAS"

–¿Le han cogido ya el pulso al Gobierno?

–Estamos en ello, los periodos de adaptación son lógicos y humanos. No es lo mismo la oposición que el Gobierno. Están las cuestiones del Ayuntamiento, el papel de las instituciones, la atención a los colectivos de la ciudad...

–Por el momento se han traído un puñado de millones para distintas inversiones.

–Hemos conseguido 5 millones de euros del nuevo Plan de Fomento del Empleo Agrario, 5,9 millones del Acuerdo de Doñana, que son al 100% para nosotros en lo que es una subvención sin precedentes, o 890.000 euros del Plan Cádiz Marcha 2024 para cuatro actuaciones que anunciamos el otro día. Hemos renovado redes de saneamiento con actuaciones que no se ejecutaban desde hace décadas, hemos hecho obras en la Cañada del Amarguillo y el Camino de Miraflores del Armijo, reasfaltado calles del Barrio Alto y estamos con el Plan de Acción de la Agenda Urbana Sanlúcar 2030 con el que queremos conseguir la Zona de Bajas Emisiones cumpliendo con nuestro programa y con el pacto.

–Ustedes discrepan con sus socios en la visión del turismo que quieren para Sanlúcar.

–A nosotros no nos gusta el 'Gran Comedor' que propone el PSOE. Pero no es un ataque, simplemente no estamos de acuerdo porque somos organizaciones distintas. Nosotros apoyamos el turismo sostenible, que no molesta y es tranquilo. No nos gusta el turismo de la Plaza del Cabildo donde no podemos ni andar. Está bien porque los hosteleros venden pero promocionarlo aún más creo que no cabe. Lo mejor que le puede pasar a esta ciudad es encontrar el equilibrio entre ambos para desestacionalizar el turismo.

–Luego está el tema de la vivienda, con los pisos de alquileres, que está siendo un problema en la provincia y concretamente en Sanlúcar.

–He instado a la delega de Urbanismo -Mónica González (PSOE)- que, tal y como está recogido en el pacto, ponga en marcha la construcción de 150 viviendas sociales. Hay más de 2.500 viviendas turísticas registradas en Sanlúcar y 2.000 demandantes de vivienda. Hay que regular las viviendas turísticas porque no puede ser que la vivienda sea un negocio, es un derecho. Queremos poner coto a los que tienen 10 viviendas, no estamos en contra del que tiene 2 o 3 de herencia familiar, aunque hay que regularla y ponerle un impuesto que repercuta en la ciudad. Nos preocupa y por eso somos la localidad andaluza donde más contrato se firma con la Sareb, 15 en total, para negociar alquileres sociales con entidades bancarias.

–¿Cree que está cumpliendo con sus promesas?

–Sí. Hemos traído la Alcaldía abierta, con reuniones permanentes con vecinos y colectivos, hemos afrontado los pagos pendientes con la Policía Local, los trabajadores de los planes de Empleo o de Aqualia. Más de 3,4 millones en total. Y aún debemos dinero a la plantilla de la policía. Por eso necesitamos un presupuesto nuevo.

–Entonces, ¿por qué el retraso con los presupuestos?

–Cuando elaboras unos presupuestos no se puede hacer una carta a los Reyes Magos porque eso atrasa mucho. Hay que ser consecuente con los ingresos porque hablamos de un presupuesto de 73 millones de euros. No somos el único municipio de España que no los tiene, más allá de los dimes y diretes con los socios del Gobierno, que yo los quiero normalizar porque no vamos a coincidir en todo. Hay que llegar a acuerdos porque hay que negociar. También estábamos pendiente de los Presupuestos Generales del Estado porque para cuadrar un presupuesto necesito la PIE, que es lo que recibimos los Ayuntamientos del mismo, y hemos tenido que esperar al Ministerio de Hacienda porque ha habido una subida que nos repercute en 3 millones de euros y yo quiero contar con ellos. Si tu no presupuestas los que quieres hacer, no lo puedes utilizar luego.

–Dijo en el debate del pleno que la prioridad para los presupuestos era la limpieza de la ciudad, ¿comprende el enfado de la ciudadanía por el estado de la ciudad?

–Totalmente, tienen toda la razón y lo comparto con ellos. Lo he peleado con ellos desde la oposición y lo estoy haciendo desde el Gobierno. Soy la primera alcaldesa que se ha involucrado en la limpieza de la ciudad. Otros alcaldes han dejado hacer a sus delegaciones mientras se prestaban a lo bonito de la alcaldía. Yo me he posicionado con el problema, en la calle, con la gente, en las barriadas, escuchando y abriendo la Alcaldía. Le pido a la gente confianza, lo que no se ha hecho en 20 años no lo puedo hacer en uno. La oferta de empleo público traerá mejoras en limpieza.

"LOS CIUDADANOS TIENEN TODA LA RAZÓN CUANDO SE QUEJÁN DE LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD. LO HE PELEADO DESDE LA OPOSICIÓN Y LO ESTOY HACIENDO COMO ALCALDESA"

–¿Han servido las campañas de concienciación que han hecho?

–El mismo Punto Limpio informó que se han recogido casi 52.000 kilos más de residuos en el segundo trimestre del 2023 y tenemos datos de que la gente está llamando al número gratuito para recoger los enseres. Claro que han funcionado.

–¿Cree que con la nueva partida se verán los resultados?

–Va a ser muy paulatino. Yo desde la oposición sabía lo que había. Este problema cualquiera que estuviera sentado aquí lo habría tenido porque no hay mayorías. Aunque no es solo cuestión de eso, es que depende del dinero que tenemos, las plazas que podemos crear y lo que me deje hacer el plan de ajuste. No voy a prometer grandes obras que luego no puedo mantener. Todos mis esfuerzos y trabajos van a ser para mejorar la limpieza de la ciudad.

–Otro de los temas que más le preocupa al ciudadano es el de la seguridad y el narcotráfico, ¿se está volviendo Sanlúcar insegura?

–La Policía Nacional está realizando unas gestiones muy esclarecedoras. El narcotráfico nos preocupa mucho pero tengo un mensaje esperanzador. Me posiciono valiente y contundente contra el narcotráfico, y también soy la primera alcaldesa que habla de ello. Desde aquí quiero felicitar el trabajo que hace la Policía Nacional. No sólo en el apartado operativo y del narcotráfico, también en la parte humana.

–¿Cree que se podrá declarar la Zona de Especial Singularidad para reforzar más la lucha contra el narcotráfico?

–Lo voy a tramitar entero. Se debería de haber hecho antes. Porque sea complicado no lo voy a dejar de intentar.

–En el último debate su portavoz dijo que la salud del pacto de Gobierno es mejorable, Víctor Mora que cuándo IU hablaba se sentía parte de la oposición... ¿hay crisis entre los socios de gobierno?

–No, hay dimes y diretes como los hay en todos los gobiernos. Coincidimos en algunas cosas y discrepamos en otras. Por ejemplo, con los notificadores ellos creen que hay que municipalizarlos y nosotros no. No son notificadores del Ayuntamiento y yo tengo que mirar por el dinero del pueblo. Si yo tuviera un montón de jardineros, de trabajadores y no tuviera falta de empleo, se podría abordar, pero es cuestión de prioridades porque yo tengo un cupo. Queremos que venga una nueva empresa para que mejores sus condiciones, pero municipalizarlos para hacerlos personal del Ayuntamiento, no lo veo.

–Al PP de Sanlúcar siempre le ha reclamado que se dirija a la Junta para que pongan en marchas las mejoras que usted pide para la ciudad. ¿han avanzado en algunos de esos proyectos?

–No, pedimos el arreglo de la Carretera del Práctico, la ampliación del Puerto de Bonanza, la apertura del centro de salud de La Dehesilla, el adecentamiento de la carretera de Jerez, la carretera de Trebujena o la construcción de viviendas. Pero no sólo reclamamos a la Junta porque sean del PP, al Gobierno central también le hemos pedido la rehabilitación del Palacio Municipal o del Baluarte de San Salvador.

–Por los resultados de las últimas elecciones europeas, el PSOE dijo haber recuperado la primera fuerza de la izquierda en la ciudad, el PP haber ganado otras elecciones. Ustedes, en Sumar, tuvieron unos malos resultados en Sanlúcar. ¿Es extrapolable a la política municipal?

–Para nada. No son nuestras siglas. Es conocida la peculiaridad de la izquierda a la hora de presentarnos a elecciones tan genéricas y concretas como las de Europa. IU está ahí dentro como una más y nuestro candidato no ha entrado. Tenemos representación con 3 europarlamentarios pero no se puede extrapolar porque no es Izquierda Unida. Si se hace una comparativa, cuando nos presentamos como IU subimos un montón y cuando vamos en coalición bajamos. Además, estamos en ese contexto europeo del auge de la derecha y la ultraderecha. Nosotros tenemos un carácter muy municipalista, ocupamos 11 alcaldías en la provincia de Cádiz. Por ese carácter he llegado hasta aquí. Hay votantes nuestros que en otras elecciones votan a otras fuerzas. La hegemonía de la izquierda en Sanlúcar la tenemos nosotros, le pese a quien le pese.

–¿Qué hubiese cambiado de este año de mandato?

–El reparto de las delegaciones. Hemos pactado con un socio que venía de 12 años en el gobierno y sabe moverse muy bien en este sentido. Nosotros hemos sido ingenuos porque entiendo que debería de haber llevado la Unidad de Contratación o la Unidad de Personal, ya que nuestra prioridad es la limpieza. No quiero hacer ningún parking ni ningún edificio nuevo, quiero que mi ciudad esté limpia.