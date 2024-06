La justicia ordena al Ayuntamiento de Chipiona a pagar la productividad de un Policía Local

Una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Cádiz ordena al Ayuntamiento de Chipiona a abonar el complemento de productividad a un agente de la Policía Local del municipio. De esta forma, la asesoría jurídica de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) interpreta que se crea un precedente para que el colectivo de la Policía Local de Chipiona tenga el derecho a la productividad "en igualdad de condiciones que el resto de empleados municipales".

Se trata de la primera sentencia en este sentido por parte de la justicia ante este problema que el colectivo policial lleva reclamando desde hace meses. En este caso, el agente reclamó los servicios del sindicato tras dos años de incumplimiento por parte de la administración. Un derecho que, desde el Ayuntamiento se rechazaba, según se expone en la sentencia, por unos criterios que no se ajustaban a derecho y que suponían una clara discriminación contra el colectivo de la Policía Local. Tras el dictamen, el juzgado reconoce la productividad de este agente para los servicios de los años 2022, 2023 y en adelante, aclarando incluso cómo debe ser cuantificada para que no se vuelvan a “producirse interpretaciones capciosas o fundamentadas en criterios no jurídicos, tal y como quedó en evidencia durante el juicio”, señalan desde la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Chipiona.

Así, se prevé que el resto de agentes en la misma situación tengan el mismo desenlace. CSIF denuncia "los incumplimientos que se están cometiendo constantemente el Ayuntamiento de Chipiona así como su equipo de Gobierno contra los miembros de la Policía Local". Además, avisan de que los agentes afectados “están dispuestos a llegar hasta la última instancia para conseguir que se cumpla lo establecido en los diferentes reglamentos aprobados durante la anterior legislatura”.

Para la sección sindical de CSIF, esta actitud por parte de los responsables políticos de Chipiona está obligando a los agentes “a defenderse constantemente de los ataques que se están vertiendo contra ellos desde el departamento de Personal y Secretaría, cuestionando su jornada laboral, su profesionalidad y su buen hacer”. Por su parte, y al mismo tiempo, los agentes exigen “respeto y que se cumplan los acuerdos en tiempo y forma y no en base a interpretaciones personales o a cambios constantes de criterio”.

Desde CSIF aseguran que continuarán “defendiendo lo justo y luchando contra todo abuso e injusticia que se cometa contra el empleado público”.