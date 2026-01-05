Receta de arroz con calamares y gambas: el plato marinero más sencillo y sabroso
Con un sofrito suave, calamar tierno y gambas que aportan intensidad, este arroz se convierte en un plato redondo y fácil de repetir. Ideal para comidas en familia o para lucirte sin complicarte en la cocina
El arroz con calamares y gambas es una de las recetas marineras más sencillas y agradecidas que puedes preparar en casa. Con ingredientes básicos y un proceso paso a paso muy accesible, este plato combina el sabor suave del calamar con la intensidad de las gambas para conseguir un arroz aromático, equilibrado y lleno de sabor. Ideal para quienes buscan una receta fácil y tradicional, perfecta tanto para el día a día como para una comida especial.
Ingredientes
- Arroz redondo — 300 g aprox.
- Calamares pequeños — 10 unidades, limpios y cortados en anillas
- Gambas peladas — 200 g
- Ajo — 2 dientes, laminados
- Pimiento rojo — ½ unidad, en cubos
- Tomate triturado — 150–200 g
- Pimentón dulce — 1 cdita
- Caldo de pescado (caliente) — suficiente para cubrir el arroz (aprox. 800 ml)
- Aceite de oliva virgen extra — un chorrito
- Sal — al gusto
- Perejil fresco picado — para terminar
- Opcional: unas hebras de azafrán o colorante para arroz para dar color y aroma.
Elaboración, paso a paso
- Prepara todos los ingredientes: lamina el ajo, corta el pimiento, limpia los calamares y pela las gambas. Tener todo listo agiliza la cocción.
- Sofrito básico: En una paellera o sartén amplia, calienta aceite de oliva a fuego medio. Añade el ajo laminado y deja que se dore ligeramente para que el aceite se aromatice. Incorpora el pimiento rojo y sofríe hasta que esté tierno.
- Añade el mar y el tomate: Agrega las anillas de calamar y las gambas peladas. Cocina unos 4–5 minutos, hasta que los mariscos se vean opacos y suelten jugo. Añade el pimentón dulce y mezcla rápidamente para que no se queme. Vierte el tomate triturado y cocina a fuego lento hasta que el agua del tomate se evapore y el sabor se concentre.
- Nacara el arroz: Incorpora el arroz directamente a la paellera. Remueve durante 1–2 minutos para nacarar (que el arroz se impregne bien del aceite y el sofrito) y adquiera un ligero tono translúcido.
- Caldo y cocción: Añade el caldo de pescado caliente (si usas azafrán, disuélvelo en el caldo antes de añadir). Ajusta de sal. Cuece a fuego medio-alto unos 16 minutos sin remover, para que el arroz absorba bien el caldo.
- Reposo y toque final: Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos tapado. Esto ayuda a que el arroz termine de absorber los jugos y quede suelto y esponjoso. Antes de servir, espolvorea perejil fresco picado.
Algunos tips y sugerencias
- Arroz suelto: si prefieres los granos separados, enjuaga el arroz antes de cocinar y evita remover una vez añadido el caldo.
- Más sabor: usar caldo de pescado casero en vez de comprado intensifica el gusto del mar.
- Toque especial: una pizca de azafrán en el caldo realza el aroma y el color.
