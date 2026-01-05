Receta de arroz con calamares y gambas: el plato marinero más sencillo y sabroso

El arroz con calamares y gambas es una de las recetas marineras más sencillas y agradecidas que puedes preparar en casa. Con ingredientes básicos y un proceso paso a paso muy accesible, este plato combina el sabor suave del calamar con la intensidad de las gambas para conseguir un arroz aromático, equilibrado y lleno de sabor. Ideal para quienes buscan una receta fácil y tradicional, perfecta tanto para el día a día como para una comida especial.

Ingredientes

Arroz redondo — 300 g aprox.

— 300 g aprox. Calamares pequeños — 10 unidades, limpios y cortados en anillas

— 10 unidades, limpios y cortados en anillas Gambas peladas — 200 g

— 200 g Ajo — 2 dientes, laminados

— 2 dientes, laminados Pimiento rojo — ½ unidad, en cubos

— ½ unidad, en cubos Tomate triturado — 150–200 g

— 150–200 g Pimentón dulce — 1 cdita

— 1 cdita Caldo de pescado (caliente) — suficiente para cubrir el arroz (aprox. 800 ml)

(caliente) — suficiente para cubrir el arroz (aprox. 800 ml) Aceite de oliva virgen extra — un chorrito

— un chorrito Sal — al gusto

— al gusto Perejil fresco picado — para terminar

— para terminar Opcional: unas hebras de azafrán o colorante para arroz para dar color y aroma.

Elaboración, paso a paso

Prepara todos los ingredientes: lamina el ajo, corta el pimiento, limpia los calamares y pela las gambas. Tener todo listo agiliza la cocción. Sofrito básico: En una paellera o sartén amplia, calienta aceite de oliva a fuego medio. Añade el ajo laminado y deja que se dore ligeramente para que el aceite se aromatice. Incorpora el pimiento rojo y sofríe hasta que esté tierno. Añade el mar y el tomate: Agrega las anillas de calamar y las gambas peladas. Cocina unos 4–5 minutos, hasta que los mariscos se vean opacos y suelten jugo. Añade el pimentón dulce y mezcla rápidamente para que no se queme. Vierte el tomate triturado y cocina a fuego lento hasta que el agua del tomate se evapore y el sabor se concentre. Nacara el arroz: Incorpora el arroz directamente a la paellera. Remueve durante 1–2 minutos para nacarar (que el arroz se impregne bien del aceite y el sofrito) y adquiera un ligero tono translúcido. Caldo y cocción: Añade el caldo de pescado caliente (si usas azafrán, disuélvelo en el caldo antes de añadir). Ajusta de sal. Cuece a fuego medio-alto unos 16 minutos sin remover, para que el arroz absorba bien el caldo. Reposo y toque final: Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos tapado. Esto ayuda a que el arroz termine de absorber los jugos y quede suelto y esponjoso. Antes de servir, espolvorea perejil fresco picado.

Algunos tips y sugerencias