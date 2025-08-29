Cómo preparar sushi en casa: esta receta de maki roll invertido es más fácil de lo que crees

Si te apasiona el sushi y llevas tiempo queriendo lanzarte a prepararlo en casa ¡ha llegado el momento! Esta receta de maki roll invertido de aguacate, pepino y gambón no es complicada, aunque sí requiere varias elaboraciones y tener todos los ingredientes a mano y bien organizados.

Cocer el arroz, preparar la tempura, montar los rollos… todo tiene su momento, ¡pero prometemos que es divertido! Es una forma original y deliciosa de sorprender a tus invitados, y además te sentirás todo un chef ¡ponte música, el delantal y disfruta de este momento en la cocina!

Ingredientes

Para el sushi:

300 g de arroz Tilda Sushi

20 ml de vinagre de arroz

20 ml de mirim

16 g de azúcar

8 g de sal

360 ml de agua

4 hojas de alga nori

Para el relleno:

40 g de harina de tempura

8 gambones

1 aguacate pequeño

1 pepino pequeño

Jengibre encurtido

Sésamo tostado

Salsa de soja

Aceite de oliva

Esterilla para enrollar sushi

Elaboración

1. Cocer el arroz

Lava el arroz bajo agua fría varias veces hasta que el agua salga clara para retirar el exceso de almidón. Coloca el arroz en una olla con los 360 ml de agua. Tapa la olla con papel aluminio y coloca encima una tabla con peso. Pon la olla a fuego máximo hasta que rompa a hervir, luego baja al mínimo. Cuece durante 10 minutos. Apaga el fuego y deja reposar otros 5 minutos sin destapar.

2. Preparar el arroz sazonado

Mientras el arroz reposa, mezcla el azúcar, la sal, el mirin y el vinagre de arroz. Incorpora esta mezcla al arroz cocido y, con una espátula, mezcla suavemente hasta que quede homogéneo. Extiende el arroz sobre una bandeja para que se enfríe y se airee rápidamente.

3. Preparar la tempura

Sigue las instrucciones de la marca de harina de tempura y mezcla la harina con agua helada hasta obtener una pasta ligera. Reserva en frío.

4. Freír los gambones

Calienta abundante aceite en una sartén o freidora. Sumerge los gambones pelados en la tempura y fríelos hasta que estén dorados y crujientes. Retira los gambones y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

5. Preparar los vegetales

Pela el pepino y córtalo en tiras finas. Corta el aguacate en tiras finas también. Divide las láminas de alga nori en dos partes iguales.

6. Montar los maki rolls

Cubre una esterilla de sushi con papel film. Extiende una capa fina de arroz sobre la esterilla. Coloca una lámina de alga nori encima del arroz. Sobre el nori, pon 2 gambones, tiras de aguacate y pepino. Enrolla con cuidado presionando con la esterilla, formando un cilindro relleno con el arroz en el exterior. Una vez prensado, cubre toda la superficie del maki roll con sésamo tostado. Corta en porciones con un cuchillo bien afilado.

7. Servir

Acompaña con salsa de soja de fermentación natural y jengibre encurtido.

¡Disfruta de tu maki roll invertido crujiente y fresco!

Lo mejor de esta receta es que puedes adaptarla completamente a tus gustos y a lo que tengas en casa. Si prefieres pescado, prueba con salmón o atún fresco; si quieres algo ligero y colorido, hazla completamente vegetal con pepino, aguacate, zanahoria o pimiento; e incluso puedes darle un giro inesperado usando pollo cocido o a la plancha. De esta manera, cada maki roll puede ser distinto y sorprender siempre a tus invitados, convirtiendo tu mesa en un pequeño festival de sabores y texturas donde cada bocado es una experiencia diferente.