Según parece el departamento de Seguridad Laboral del Ayuntamiento ha desaconsejado que personas ajenas al trabajo de los tramoyistas estén en las zonas de trabajo del personal. Así que no podrá haber medios de comunicación ni en el escenario ni en camerinos. Un verdadero derama. No sé cómo vamos a poder vivir sin esa parte del concurso. No puedo dormir.