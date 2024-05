El hospital que no va a costar un euro a los gaditanos

De aquellos convenios firmados por Chaves, Jesús Caldera y Teófila ya no queda ni el polvo. Nadie recuerda las promesas incluidas en los papeles que, como el Nocturno de Alberti, se ha llevado el viento. La Junta lleva mareando la perdiz años. Famoso el #JUANMALOHARÍA, aquel cartel con los dirigenes del PP (Jorge Vázquez, Adolfo Vigo, Mercedes Colombo) que hicieron en campaña con una foto en el solar donde en teoría va a ir el hospital. Tras seis años de Juanma Moreno en la Junta, con Jorge Vázquez de alto cargo del gobierno y Mercedes Colombo de delegada, no hay nada, todo palabrería, falsas promesas. Antonio Sanz se inventó que era necesario un Plan Funcional previo, luego que el Plan estaba listo, luego que no, luego que sí, que si un error humano de la Consejería. Años de negociación entre la Junta y Zona Franca para que el gobierno autonómico se hiciera con el terreno para que ahora diga la consejera que es el Ayuntamiento el que debe entregarles el suelo, no se sabe en virtud de qué disposición. Entre tanto, Málaga tiene ya su tercer hospital público.