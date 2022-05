El exconcejal Carlos Mariscal en Radio Cádiiz

Entrevista a Carlos Mariscal , que fuera concejal de Fiestas en los últimos mandatos de Carlos Díaz al frente del Ayuntamiento "esto no es Carnaval evidentemente, el Carnaval tiene sus fechas internacionales, esto está muy bien para reactivar la economía pero no es carnaval, se puede llamar como se llame pero carnaval no, seguro que no" sobre el concurso afirma "las señas de identidad se perdieron, hay que hablar de Cádiz, de nuestra ciudad, de nuestros problemas no solo de papá, de mamá de los niños......hay muchas cosas que denunciar en nuestra ciudad" insiste sobre el concurso en la actualidad "un espectáculo muy bonito, canciones muy bonitas pero muy alejado a lo que era, lleva un camino que no es el que debería de ser.." recuerda Carlos Mariscal sus años y la evolución del concurso y de la fiesta "se está muy lejos de lo que era esta fiesta en Cádiz, incluyo la Semana Santa" sobre la carpa "está hay la estación antigua de Renfe a nadie se