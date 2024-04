Todos los expresidentes socialistas dieron plantón al acto de homenaje a los diputados provinciales con motivo del 45 aniversario de la primera corporación democrática, celebrado ayer. Rafael Román, Paco Cabaña, Irene García y Juan Carlos Ruiz Boix no acudieron con diferentes excusas. A Gervasio Hernández se le esperaba y no fue, aunque fue presidente por el PSOE, luego fue concejal de IU , no sé ahora dónde encuadrarle.