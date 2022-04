Mascarilla inmaterial de la humanidad. Por Fernando Santiago

El 16 de noviembre de 2010 se declaró el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.¿Alguien ha notado mejoría? Se vendió a bombo y platillo como un antes y un después en la historia de Andalucía, a ver si alguien puede contar de un flamenco que haya visto como su vida va a mejor . Se suceden los responsables de la Agencia Andaluza de Flamenco, o como se llame , el sol sale por el este y se pone por el oeste, la vida sigue igual, yeahh. Digo más: el artículo 68.1 dice que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas en materia de flamenco, que otros se abstengan de decir algo al respecto, 15 años después ¿hay alguna mejora en la materia? Ni la UNESCO ni los padres de la patria andaluces han hecho otra cosa que fuegos artificiales. Ahora la Universidad de Cádiz , con el apoyo de otras entidades e instituciones , pretende que el carnaval de Cádiz sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El mejor resumen lo dio Juan Carlos Aragón : “Un mojón pa los humanos, Cádiz es de Cádiz ná má y es patrimonio del gaditano”. Mucho rollo de pen drive, mucha parafernalia, mucha foto, mucha puesta en escena ¿para qué? Si mañana se concede tal distinción estaremos muy honrados, luego todo será igual, un colegio seguirá teniendo el nombre de un comparsista maltratador , los que cantarán coplas sobre partirse la camisa por Cádiz pasarán la gorra, al que le dio la brisa en la carita dirá que no y luego que sí, los que fueron sumisos con el poder socialista, luego con el teofilato ahora le reirán las gracias al Kichi, el postureo de los octavillitas no cambiará, los comparsistas se las darán de artistas, montarán antologías y musicales cada tres por cuatro , el maestro que se cree artista seguirá cantando en el Pay Pay. Todo seguirá igual. Lo mismo que el tiempo pasado desde el reconocimiento al flamenco no ha cambiado nada, Arcadi Espada ha sacado su libro de entrevistas a los cantaores de hace 40 años, Faustino Núñez el suyo sobre el flamenco y América, como antes sacaban sus libros Fernando Quiñones y Félix Grande. Igual hay que declarar patrimonio inmaterial a las fiestas de primavera ya que a Vox no le gusta tal nombre, o a las ferias para ver si los caseteros resuelven el extraño misterio de que la reforma laboral les impide esclavizar a los trabajadores y por eso no podrán abrir sus casetas, para gran consternación de la ciudadanía. Los capillitas a la espera de si los cargadores, costaleros , penitentes, nazarenos y bandas de música tienen que ponerse mascarilla y lavarse las manos como Pilatos, de eso se hablaría ayer domingo , día de pregones rancios, ripios, tenebrismo, mantillas, chaqués , medallas, humedad y naftalina.