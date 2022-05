José Pacheco se aparta

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ya ha dicho que no quiere ser candidato a la alcaldía de Cádiz a su partido, el PSOE. Ahora empieza el casting socialista. Ya han hecho encuestas donde han preguntado por diferentes candidatos y candidatas, con el grado de conocimiento y simpatía que despiertan. Veo complicado encontrar un unicornio que salve la cara al PSOE, pero todo puede ocurrir. Un candidato que mejore las exiguas expectativas socialistas en unas municipales y que evite el posible triunfo de las derechas en la ciudad, una vez retirado José María González.

Me malicio que no encontrarán ese mirlo blanco así que mirarán para casa y verá a Oscar Torres, el portavoz, una persona trabajadora, conocida en la ciudad, leal al partido. Quizás no dé muchos votos, pero tampoco va a quitar ninguno. Es un pronóstico.