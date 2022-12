Hace 45 años

Aquel 4 de diciembre de 1977 yo estaba estudiando periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Un grupo de andaluces nos reunimos en la plaza de Tirso de Molina bajo una manta de agua impresionante. Allí alguien me robó una bandera andaluza que me había fabricado mi Mariana Pineda particular, en unos tiempos donde las banderas andaluzas había que hacerlas porque no las vendían en las tiendas.Cuando apenas se conocía el himno de Andalucía, unos pocos habían oído hablar del disco "A duras penas" de Carlos Cano (que incluía "La verdiblanca"), casi nadie había leído "El Ideal Andaluz" de Blas Infante y para qué decir de "La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía". Pero aquella reivindicación cuajó. Los partidos, desde la UCD al PTE se sumaron a la convocatoria y fue un éxito en toda Andalucía. Abrumadora en Sevilla. En Cádiz, con la comparsa Nuestra Andalucía a la cabeza desde la plaza de Asdrúbal por la Avenida. Por supuesto los de Alianza Popular creían que eso de la autonomía iba contra España y los de Fuerza Nueva intentaron reventar las manifestaciones. Las manifestaciones fueron tan pacíficas que se creó la preautonomía con Plácido Fernández Viagas al frente en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz.