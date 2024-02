Gañote vil. Por Fernando Santiago

Días pasados entrevistaban en la televisión local a un tal Nolasco, creo que es cantante o algo parecido. Decía el hombre llevaba cuatro años viniendo al Falla y que seguiría viniendo. Lo primero que pensé, ya que no le he escuchado nunca, es ¿cómo consigue este hombre entrar en el Teatro? Algo parecido pensé de la mujer del futbolista Joaquín, que en el vídeo que se graba para quejarse amargamente de que el cuarteto del Gago había dicho que le caía malamente, dijo que había ido al Falla varias veces. Veo en diferentes palcos a futbolistas del Cádiz y pienso lo mismo, con qué facilidad se accede al teatro solo por ser famoso. Ya dijo George Orwell en “Rebelión en la granja” que todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros. Calculo yo que de las 2.000 personas que puedan estar en el Falla en una buena sesión, habrán pagado por su entrada después de ponerse en cola un 10%, si acaso. El resto se han colado de una manera u otra. Toda esa legión de entidades del carnaval encuentran su hueco: antifaces de oro, asociaciones de coristas, comparsistas, chirigoteros, cuarteteros, romanceros, autores, intérpretes, la Tere con su Tartana, los cocineros del Grimaldi, la asociación de vendedores de martillitos, la corporación de picadores de papelillos, las miles de peñas carnavalescas, los de la jamonada popular, la caviarada popular, langostada popular y el resto de ágapes. Por supuesto los cientos de políticos y sus llevadores de maletas correspondientes, entre concejales, diputados, senadores, delegados de la Junta, representantes del Gobierno de España, cada uno con sus asesores ,que un político a cuerpo gentil es como si no tuviera poder, además los llevadores de maleta cumplen con el dinero que cobran del erario riéndole las gracias al jefe o asintiendo como los perritos que se ponían antes en los coches. Luego están los jurados de los diferentes premios: al mejor octavilla, al mejor punteao, al mejor postulante, al mejor Cameo. Por supuesto todos los empleados que prestan servicio en el teatro. Y la prensa, caso aparte. No he visto más medios acreditados en el mundo que en el Falla. Ni en las guerras de Ucrania o Gaza, ni en la cumbre de la ONU o del G8, ni en las campañas electorales de los EEUU o Galicia. Si alguien pensaba que el periodismo está en crisis baste ver el foso de la orquesta para comprobar que el dato es falso. El periodismo está en auge hasta el punto de que uno que vende camisetas o una que es monitora escolar, tienen su credencial y entran ufanos en el teatro como parte de La Tribu, todo sea por un gañotazo, por formar parte de esa élite de colaos . Por no hablar la cantidad de comentaristas expertos, más que en la final de la Champions.