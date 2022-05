Estos, Fabio, ¡ay dolor! Por Fernando Santiago

Está fuera de duda que va a ganar Juan Manuel Moreno por incomparecencia del contrario. Lo que está a debate es si gobernará con Vox o en solitario, eso es lo que se dilucida en estas elecciones. El PSOE eligió al único que se mostró dispuesto a aceptar el puesto, un hombre que fue útil a Ferraz para cargarse a Susana Díaz pero que despierta el mismo entusiasmo que un molusco. Es posible que en la ciudad de Sevilla sea conocido e incluso valorado, no tengo información al respecto y me malicio que como yo la mayoría de los andaluces. Ciudadanos está en liquidación por derribo, ni siquiera es achacable a su actuación en Andalucía. Por si fuera poco el Relojero de Sanlúcar habla en primera persona del singular como si él fuera un líder carismático, lo pusieron al frente de Ciudadanos por azar y los andaluces lo mandarán a la papelera. El panorama a la izquierda del PSOE es desolador, con Podemos lanzado para colocar al frente a Juan Antonio Delgado, que hasta hace poco fungía como asesor en la Dirección General de Tráfico. El silencio de IU es asombroso ya que es la única fuerza con implantación y trayectoria para poner a alguien al frente de la coalición de la que ya se ha descolgado los restos de lo que fuera el Partido Andalucista y donde no es de extrañar que se borre Más País, como sigan así, el jueves es el último día para inscribir coaliciones y ese mundo no tiene pulso, ideas, programa, candidato, ni debate interno. Por si fuera poco habrá, al menos, dos papeletas, la de los expulsados de manera estalinista por el Partido Comunista y el resto de agentes de la Komitern, Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez al frente mutada en un andalucismo “de tercera ola” según sus explicaciones pero que más parece un andalucismo de Lauren Postigo, en la cerrada defensa de la Semana Santa, las ferias y el resto de tópicos que forjaron el cliché de la Andalucía de pandereta. Es cierto que #JUANMALOHARÍA ha gobernado con prudencia, con escasos errores. No se ha visto una idea de liderazgo clara pero no levanta suspicacias. En lugar de cerrar chiringuitos, como prometió, colocó a los suyos en los que había, como a Saurina en Canal Sur, a Mister Campari en la agencia de vivienda y otros así. Bendodo iba descubriendo cajas fuertes que en realidad eran armarios con folios y bolígrafos, un auténtico agente de la TIA premiado con un ascenso dada su brillante gestión. Y luego queda Macarena de Graná, como se hace llamar, cual monologuista , la alicantina que viene a defender las tradiciones andaluzas tal que si hubiera nacido en El Tardón, nos dará grandes tardes de gloria. Esperemos que Abascal se equivoque y no tenga cara de vicepresidenta, que dios nos coja confesados.