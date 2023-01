Brillantes discursos ayer en el acto de entrega del Premio Pérez Llorca a Alfonso Guerra. Convincente y bien expresado Pascual Valiente, ocurrente y brilante Pedro Pérez Llorca. Y con la maestría de costumbre, Alfonso Guerra, se esté más o menos de acuerdo con él. He de confesar que no me enteré de nada de lo que dijo la presidenta del Consejo General de la Abogacía y que Miguel Roca me resultó anodino. Un acto muy interesante.