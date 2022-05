Chapu Apaolaza sobre el Picoco

Los Estados Unidos de América han desclasificado 400 informes de avistamientos de ovnis. Ahora, los llaman Fanis (Fenómenos Atmosféricos No identificados) porque no saben qué son, pero saben que no son extraterrestres, por lo que sea. Lo de atmosférico parece demasiado suponer, pero doctores tiene el Pentágono. Sería muy desconsiderado pensar que estamos solos, que somos únicos.