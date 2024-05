Repito lo que ya he dicho muchas veces: no soy cadista, soy accionista de la entidad, me alegro cuando el Cádiz gana salvo cuando juega con el Atleti. Digo más: creo que Vizcaíno es un buen gestor. Cogió el Club al borde de la desaparición y lo ha mantenido cuatro años en Primera, el segundo periodo más prolongado de su historia. Este año el problema ha sido que entre todos los delanteros no han marcado ni 10 goles. El Getafe se salvó por la primera vuelta de Mayoral, por decir algo. Todos los secretarios técnicos de casapuerta sabían de antemano que Maxi no iba a marcar, que Chris Ramos es jugador de Segunda, que Roger Martí y Guardiola no valen para el Cádiz. Es lo que tiene el fútbol, que todo el mundo sabe mucho, sobre todo especialistas en poner banderillas a toro pasao.