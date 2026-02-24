Las XXII Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencia, Sida y Patología Dual se celebran en Chiclana del 6 al 8 de marzo

Las XXII Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias, Sida y Patología Dual volverán a celebrarse en Chiclana del 6 al 8 de marzo, concretamente en las instalaciones del hotel Barrosa Park. Así lo anunciaron el alcalde de la ciudad, José María Román; la presidenta de la Federación Andaluza REDES, Paqui Guerrero; y el presidente de la Federación Provincial Nexos, Francisco Mena, en una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado; el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, así como representantes de diversos colectivos de la ciudad.

El 6 de marzo se desarrollará la jornada inaugural, que contará con la presencia del alcalde, Paqui Guerrero Francisco Mena, Francisco Vázquez, director del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones; Luis Martín Velasco, coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, y José María Sánchez, comandante de la Guardia Civil).

El día 7 arrancará a las 10.30 con la mesa redonda ‘Estrategias de intervención en policonsumo’, que estará protagonizada por Juan Sebastián Verdugo (coordinador provincial de prevención del Servicio Provincial de Adicciones de la Diputación de Cádiz) y por Ángel Parra, (responsable de los programas de salud y experto en adicciones con y sin sustancias de la Coordinadora Despierta). A las 12.00 horas dará comienzo la ponencia marco ‘La autopista del Estrecho: Logística y desplazamiento del narcotráfico en las costas andaluzas’, que correrá a cargo de Ana Villagómez (fiscal superior antidroga de Andalucía). Ya a las 17.00 horas será el turno del taller interactivo ‘Sinergia Asociativa’.

El domingo 8 de marzo, a las 10.30 horas, tendrá lugar la ponencia ‘La evolución del consumo en la última década’, de la mano de José Chamizo, presidente de la Asociación Voluntarios por otro Mundo. A las 12.00 horas dará comienzo la entrega del detalle al voluntariado del año 2025, seguido del acto de clausura, en el que estarán presentes Trinidad Rus Molina (directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones), Paqui Guerrero (presidenta de la Federación Andaluza REDES), Álvaro Álvarez Díaz, (vicepresidente primero de la Federación Andaluza REDES) y Francisco Mena (vicepresidente segundo de la Federación Andaluza REDES). A la finalización se desarrollarán las asambleas generales de REDES y Nexos.