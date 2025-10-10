La XIII Semana del Pescado de Estero se celebrará del 20 al 25 de octubre en Chiclana

La XIII Semana del Pescado de Estero se celebrará del 20 al 25 de octubre. Así lo anunciaron la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, en un acto en el que estuvo acompañada por el responsable del Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, Paco Flor, y por el jefe de cocina de Nova Sunset Club, Fernando Gómez.

Manuela Pérez destacó que el objetivo de esta iniciativa es “dar a conocer un producto tan nuestro como el pescado de estero, al que le damos el valor que tiene con esta nueva edición. Se trata de un producto asociado a nuestra historia, a nuestra gastronomía y a nuestra identidad y que tiene un valor incalculable para nuestro municipio”. Además, explicó que se trata de un evento para dinamizar el centro de la ciudad y que servirá para dar a conocer en los centros escolares el pescado de estero y su valor. También invitó a la ciudadanía a disfrutar de todas las actividades que se desarrollarán del 20 al 25 de octubre.

Por su parte, Paco Flor agradeció la organización de este evento, mientras que Fernando Gómez apuntó que “están encantados de participar este año en esta iniciativa”.

La semana comenzará el lunes 20 con actividades en los centros de Primaria, que continuarán el día 21, junto con la cata-maridaje, que se desarrollará en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Las personas interesadas en participar en esta cata podrán solicitar sus invitaciones en la página web www.vinoysal.es.

Del 21 al 24 de octubre, habrá un punto de información sobre el pescado de estero en el Mercado de Abastos, ubicación en la que los días 22 y 23 habrá degustación gratuita de productos de estero. El día 24 será el despesque en el CRA Salinas de Chiclana, cuya entrada será libre hasta completar aforo; mientras que el día 25 será la Fiesta del Pescado de Estero en la Plaza de las Bodegas con degustación gratuita, show cooking, ludoteca infantil y música en directo. Los encargados de realizar los shows cooking serán el cocinero de Nova Sunset Club, Fernando Gómez, y la cocinera de Restaurante Liamen, Meme Rodríguez.