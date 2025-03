VOX pide que se licite de una vez el nuevo servicio de autobuses de Chiclana

Chiclana/El portavoz del Grupo Municipal VOX, Manuel Vela, ha lamentado que el alcalde de Chiclana, José María Román, “intente engañar a los ciudadanos vendiendo una modernización del servicio de autobuses urbanos que no es tal. El pasado martes el alcalde sacaba pecho y, tablet en mano, informaba sobre la instalación de 14 pantallas en diversas paradas de autobús y la implantación de una APP para informar a los usuarios de los tiempos de espera. Unas medidas que han costado a los chiclaneros casi 245.000 euros y que Román alinea con los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible”, afirmaba.

Pero VOX recuerda que “la realidad del transporte urbano es bien distinta y que Chiclana aún no cuenta con el correspondiente pliego de condiciones para licitar el nuevo servicio de autobuses urbanos”. “Con estos gestos de cara a la galería Román pretende distraer a la ciudadanía del fondo de la cuestión. Aquí lo importante no son las pantallas, ni tener una nueva APP en el móvil. Aquí lo que importa es que los chiclaneros siguen sin tener el servicio de autobuses urbanos que se merecen, que el servicio parece anclado en los 90 y que Pleno tras Pleno sigue sin llegar la necesaria modificación de crédito para afrontar un contrato, que según la estructura de costes, ascenderá a 2,7 millones de euros. No entendemos que Román nos venda una supuesta modernización y que durante la presentación de estas medidas sólo se refiriese de pasada al pliego pendiente. Una vez más, este gobierno local se empeña en empezar a construir la casa por el tejado. Por otro lado, le recordamos al alcalde que no puede imponer sus ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), aquellas que tanto van a perjudicar a nuestros comerciantes, sin contar con un servicio de transporte urbano moderno y adecuado. Y el de ahora ni es moderno ni es adecuado”, lamenta Vela.

El portavoz también defiende que los avances que ha experimentado el pliego del servicio de autobuses en los últimos meses “se deben únicamente a la presión que ha ejercido VOX como única fuerza de la oposición responsable y real en la ciudad”.