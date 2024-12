Vox pide al gobierno local “una labor didáctica” para explicar la nueva realidad urbanística a los chiclaneros

El portavoz del grupo municipal Vox, Manuel Vela, solicitó recientemente al gobierno local de PSOE e IU “una labor didáctica para explicar la nueva realidad urbanística y cómo afecta la misma a los chiclaneros, que tienen derecho a conocer para poder defender sus derechos”.

Vela manifestó que “entendemos, por lo que nos traslada la gente de nuestro pueblo, que el gobierno municipal no la está llevando a cabo, porque la ciudadanía sigue teniendo unas expectativas creadas durante años en base a unos parámetros que ya no existen”.

Así, explicó por ejemplo que “aún sigue existiendo la creencia de que hay más suelos de las categorías existentes actualmente, que son suelos rústicos y urbanos. También siguen creyendo que sus viviendas están en suelos urbanos no consolidados y que pronto llegará la urbanización, cuando esas expectativas ya no pasan por ese camino y no serán correspondidas, porque las reglas de juego han cambiado”.

Por tal motivo, desde Vox reiteran al gobierno local que sea “más transparente y facilite información, de forma didáctica a través de campañas informativas, para que los ciudadanos sepan cuál es la realidad, qué futuro espera a sus propiedades y tengan la ocasión de presentar alegaciones al Plan de Ordenación Urbana (POU), si así lo estiman, y al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), en su momento”.

En estos momentos, es el POU el documento que tiene más avanzada su tramitación. “El mismo plantea lo que a juicio del Gobierno local tiene que ser la malla urbana y las zonas que se quedan fuera de la misma, que es la mayor parte del municipio. Es el momento de dar a conocer esto, porque estamos hablando de algo que afecta mucho al día a día de los chiclaneros, a su presente y a su futuro”, apuntó Manuel Vela.