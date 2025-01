Chiclana/Su Majestad el Rey Gaspar ofreció el pasado 4 de enero un discurso de lo más singular en Chiclana. Sacó su lado más carnavalero y se atrevió a cantar unas coplas que no dejaron indiferente a nadie.

"Soy el Rey Gaspar y vengo desde muy lejos, pero por fin he podido llegar. Tenía ya muchas ganas de estar aquí con ustedes, ningún niño de Chiclana se va a quedar sin juguete, un abrazo para todos y ahora vamos a gritar muy fuerte: Viva Chiclana de la Frontera, los Reyes Magos y los pucheros de las abuelas", comenzó.

Gaspar siguió con un estribillo: "Mañana, día 5, ya de noche en vuestras casas, acostarse tempranito, procurar no dar la lata; y la leche pal camello no olvidarse de poner y un vinito chiclanero por si a mí me entra sed", cantó, lo que arrancó un efusivo aplauso de los allí presentes.

El Rey Gaspar de Chiclana es José Ruiz Sánchez, más conocido como Pepe ‘El Barbero’. Cursó sus estudios de Primaria en el actual colegio Alameda y más tarde en el colegio La Salle. Los estudios escolares los compaginaba desde muy pequeño ayudando a su padre en la peluquería de aprendiz, donde siguió ejerciendo dicha profesión hasta su jubilación en marzo de 2020, siguiendo su descendencia su hijo.

Pepe es muy conocido por su afición y cariño al Carnaval y muy especialmente al de Chiclana. Socio de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara desde sus comienzos, de la que posee la Insignia de Oro. En la actualidad, preside esta entidad con sede recién inaugurada en la calle Paciano del Barco. Dicho colectivo es poseedor de la Insignia de Oro de Sancti Petri 2019, otorgada por el Ayuntamiento con motivo del 40 aniversario de su fundación.

Es fundador y autor junto a otros compañeros del grupo carnavalesco ‘Pazocalle’, que desde hace más de 40 años saca una chirigota callejera tocando sobre todo temas locales, disfrutando y haciendo disfrutar del Carnaval.

En el año 2018 fue distinguido por el Ayuntamiento de Chiclana con la Insignia de Oro de Carnaval.