El VI Festival de Copla y Canción ‘Ay, chiclanera’ vuelve del 24 al 27 de septiembre

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el secretario de la Fundación Fernando Quiñones, Juan José Téllez, presentaron este miércoles la programación del Festival de Copla y Canción ‘Ay, chiclanera’, que cumple su sexta edición y que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre en el Teatro Moderno. La puesta de largo de la cita, que se celebra gracias a la colaboración de la Fundación con la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana, contó con la presencia de dos de los artistas que participarán en el festival, la cantante madrileña Clara Montes y el actor algecireño Darío Jurado.

El festival dará comienzo el próximo miércoles 24, a las 20.00 horas, con el espectáculo ‘Coplas que van y vienen’, un tributo a Carlos Cano que ofrecerá el cantante Juan Santamaría. El onubense estará acompañado por la guitarra portuguesa de Paulo Cachinho, la bandurria de Julio Pardo y el piano de Juan de Luzia, para interpretar los grandes temas que inmortalizó el cantante y trovador granadino, con aires de fado, de Carnaval de Cádiz y coplas como ‘María la portuguesa’, ‘Sin ti no puedo vivir’ o ‘A París’.

El jueves 25, el Teatro Moderno será escenario, a partir de las ocho de la tarde, del concierto de la cantante Cristina Mora y el pianista Moisés P. Sánchez, que presentarán el espectáculo ‘Cancionero’, que incluye un repertorio ecléctico formado por canciones populares del mundo hispanoamericano.

El viernes 26 a las 20.00 horas, el teatro toma el testigo de la música con la representación de la obra ‘Ay, Carmela’, a cargo de la compañía Allalantota Teatro. Ana Muñoz, como Carmela, y Darío Jurado, como Paulino, son los protagonistas de esta crónica sentimental de la Guerra Civil Española.

El broche final al VI Festival de Copla y Canción ‘Ay, chiclanera’ lo pondrá el sábado 27, a las ocho de la tarde, la cantante y compositora Clara Montes con el espectáculo ‘Marinera en tierra’, una aventura poética y musical en la que pone ritmos flamencos, americanos, mediterráneos y de jazz a parte de la obra del inmortal poeta portuense Rafael Alberti.

Las entradas para los espectáculos musicales tendrán carácter gratuito y se podrá acceder a ellos a través de invitaciones a recoger en la taquilla del teatro o solicitar a través de la plataforma www.tickentradas.com. Por su parte, las entradas para la obra ‘Ay, Carmela’ contarán con un precio de 8 euros, en venta anticipada, y 10 euros el día de la función. Las mismas podrán adquirirse en la taquilla del teatro de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y a través del portal www.tickentradas.com.