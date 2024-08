Vetusta Morla sella su idilio en un concierto donde el rock se entrelaza con la esencia pura del folclore

Chiclana/El próximo 14 de agosto, el público de Concert Music Festival disfrutará del indie rock con la llegada de uno de los grupos más icónicos y renovadores de la música española: Vetusta Morla. Con su última creación, Figurantes, el sexteto madrileño se dispone a revolucionar el escenario, en una noche que promete convertirse en uno de los hitos más esperados y recordados de este verano.

La banda originaria de Tres Cantos inicia un viaje hacia las raíces, explorando el folclore y las sonoridades arraigadas en la memoria colectiva. Sin embargo, su aproximación no surge de la nostalgia ni del deseo de apropiación, sino desde una perspectiva contemporánea e inclusiva. Cada una de las once canciones del álbum se presenta como una fusión de ritmos, texturas y emociones que desbordan fronteras, estableciendo un diálogo entre tradición y modernidad. Este disco no es simplemente para escuchar; es una experiencia para vivir, sentir y compartir.

El escenario de Concert Music Festival será el lienzo perfecto para que Vetusta Morla despliegue toda la fuerza de su directo, ese que les ha consagrado como uno de los mejores grupos en vivo de la actualidad. Sus conciertos son experiencias sensoriales que envuelven al espectador, transportándolo a un universo donde la música y la emoción se entrelazan en una danza magnética. La contundencia de su sonido, la precisión en cada nota y la comunión casi ritual con el público, hacen que cada presentación sea un momento irrepetible, un instante donde el tiempo parece detenerse.

Aquellos que han seguido la evolución de Vetusta Morla saben que el grupo no se conforma con lo predecible; siempre buscan sorprender, innovar, llevar un paso más allá sus propias creaciones. Y en esta gira, la promesa es clara: una inmersión profunda en un mar de sonidos que nos conectan con lo más primitivo y, a la vez, nos lanzan hacia el futuro.

El próximo miércoles, la noche en Concert Music Festival será un viaje colectivo. Un viaje donde cada acorde será una invitación a explorar la pertenencia y la identidad, donde cada canción será un puente entre lo que somos y lo que podríamos ser. Vetusta Morla no sólo trae su música, trae consigo una invitación a reconectar, a encontrar nuestro propio cable a tierra, en un mundo cada vez más desconectado.