El tranvía arrolla a un vehículo en una rotonda de la avenida del Mueble, en Chiclana

El tranvía que une Cádiz con Chiclana ha arrollado a un vehículo que circulaba este martes por una de las rotondas de la avenida del Mueble cercana a la zona de El Marquesado, en la localidad chiclanera. El suceso se ha producido poco antes de las 14 horas, cuando el Trambahía atravesaba esta via y el turismo no pudo evitar el paso del transporte público, que no ha podido frenar para evitar el accidente.

Fuentes del servicio Emergencias 112 Andalucía han señalado que hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una dotación de Bomberos, Policía Local y dos ambulancias para realizar los primeros auxilios y el traslado de alguno de los heridos a un centro sanitario si fuera necesario.

A la espera de confirmación, las primeras informaciones que maneja Emergencias 112 indican la posibilidad de que existan dos heridos a causa del fuerte impacto en el lateral del vehículo, aunque de momento se desconoce el estado de estas personas al estar produciéndose la intervención en estos momentos.