El tradicional concierto de Santa Cecilia llega este sábado al Teatro Moderno de Chiclana

La Banda de Música Municipal ‘Maestro Enrique Montero’ ofrece este próximo sábado, 23 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Moderno de Chiclana su tradicional concierto de Santa Cecilia, que este año rendirá un pequeño homenaje a la comunidad valenciana y, en especial, a sus músicos. La entrada al evento será de carácter gratuito a través de invitaciones que podrán retirarse, hasta completar aforo, en la taquilla del Teatro Moderno en horario de 17.00 a 21.00 horas.

La delegada de Cultura, Susana Rivas, ha presentado junto al director de la banda de música, Manuel Forero, un concierto al que ha calificado como “una de las citas tradicionales de esta época, en la que se celebrara la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, y un evento que pone en valor cada año la importancia que tiene la música en la vida de las personas”.

Manolo Forero, que ha recordado que el concierto se viene celebrando desde 1986, ha destacado que “hemos preparado un repertorio completamente nuevo que tendrá de todo un poco”, a la vez que ha señalado que “haremos un pequeño homenaje a Valencia y sobre todo a sus músicos y sus bandas de música por todo lo que también han sufrido a causa de las inundaciones. Para ello abriremos el concierto interpretando el pasodoble Valencia, que allí es conocido como La marcha de la bien amada.

La programación del evento se dividirá en dos partes. En la primera de ellas la Banda de Música interpretará las composiciones Mi dama manchega, Fandango fantasy, Zoot Suit Riot, Evocando unas tierras y Epic Games Themes, mientras que en la segunda tanda de serán protagonistas piezas como Concierto de Aranjuez, Cycles and Myths, A Highland Rhapsody, Jazz Band y Jump in the line.