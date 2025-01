Un total de 21 exposiciones conformará la programación del Museo de Chiclana para 2025

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, presentaron este martes en rueda de prensa la variada oferta de exposiciones temporales que la Casa Briones ha programado durante el año 2025 y que contará con un total de 21 propuestas. en las que serán protagonistas el arte, la historia y las gentes de Chiclana, el grabado, el cómic, la fotografía, las efemérides o la pintura, entre otras muchas materias.

Al respecto, Susana Rivas comentó que “esta nueva temporada va a estar marcada, en parte, por las obras de mejora y acondicionamiento que se van a desarrollar en el edificio y que afectarán a diferentes espacios expositivos. No obstante, esta situación no va a condicionar el número y la diversidad de exposiciones que se han programado, que este año alcanzará la cifra de 21. Este próximo jueves se abrirá al público la primera de ellas: ‘Coleccionando cómics en Chiclana’, que llega de la mano de Agu Ariza”.

Por su parte, Jesús Romero subrayó que a lo largo del año “habrá sitio para el arte, la historia, la literatura y un largo etcétera de temáticas, con las que siempre queremos que la ciudadanía se sienta concernida por alguna de nuestras exposiciones, que les haga venir al museo y que los que ya han venido, regresen. Esto se consigue cuando son en número elevado, porque puedes tocar más cosas y tocar más sensibilidades, asuntos de interés para las personas que nos visitan, porque si no tendríamos un museo estático, que visto una o dos veces empieza a cansar, quedando como un espacio para turistas y esa no es nuestra intención. Está claro que son importantes, pero no podemos olvidarnos de la gente de aquí”.

Programación

La primera de las exposiciones temporales de 2025 será la ya nombrada. El 30 de enero se abrirá al público la muestra ‘García Gutiérrez. Nuevas adquisiciones’ para dar continuidad al compromiso contraído por el Museo de Chiclana con la divulgación de la obra del insigne poeta chiclanero y del Romanticismo. Por su parte, el 19 de marzo llegará la tercera entrega de ‘Gente daquí’, que de la mano de Paco Montiel hará un recorrido por los diversos deportes que ha encarnado la gente del municipio.

El grabado volverá a ser protagonista desde el 25 de marzo con la propuesta ‘Libros de grabados. Del siglo XVI al siglo XX’, mientras que el 4 de abril arrancará la muestra ‘El Padre Salado. Sacerdote y ciudadano’, en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. La fotografía también es protagonista durante este año de la mano de Inés Gontad, que presentará ‘Color.map’ a partir del 8 de abril, exposición a la que seguirá desde el 20 de mayo ‘Cartillas para pintores’, con la que se recodará aquellos materiales con lao que se daban los primeros pasos en el dibujo.

La fotografía retorna el 6 de junio de la mano de Rafael Frontado y ‘Entretanto’, donde diferentes lugares de la ciudad de Chiclana serán protagonistas. Ese mismo día verá la luz ‘La historia tras las historias en los dramas de García Gutiérrez’, mientras que el 25 de junio arrancará la muestra pictórica ‘No solo de pan. Bodegones’.

Desde el 1 de julio y de la mano de la Asociación Matriart, ‘Sancti Petri: Improntas de género y buen vivir’ tomará la Casa Briones, cuyo testigo lo tomarán las muestras ‘El bodegón en los fondos del Museo de Chiclana’, a partir del 30 de julio; ‘El retrato en los fondos del Museo de Chiclana’, desde el 7 de agosto, y ‘El retrato en el grabado’, desde el 8 de agosto.

De la mano de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Cristo, desde el 19 de septiembre se podrá visitar la exposición ‘Soledad, 5 veces centenaria’, mientras que el 1 de octubre dará comienzo la muestra sobre la figura de la grabadora ‘Montserrat Gudiol’ a los 75 años de su primera exposición. El 3 de octubre llega la quinta entrega de la serie Museo Oculto, con una selección de arte contemporáneo bajo el título ‘Arte de más o menos hoy’ y el 7 de octubre, ‘60 años después. A vueltas con la riada de Chiclana’.

El último trimestre del año vendrá acompañado de la exposición ‘La creadora, la criatura… y nosotros’, una reflexión a partir de la obra de Mary Shelley, que se abrirá al público el 29 de octubre; la propuesta ‘El anuncio publicitario como retrato y propuesta’, desde el 10 de diciembre, y la muestra que llega desde el colectivo eQartis ‘Ayer y hoy. Viaje por la pintura’, que comenzará el 12 de diciembre.