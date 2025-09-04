El Torneo de Fútbol 7 ‘Virgen de los Remedios’ se celebra este sábado en Novo Sancti Petri

El Campo Municipal de Fútbol de Novo Sancti Petri acogerá este sábado 6 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, la decimoquinta edición del Torneo de Fútbol 7 Virgen de los Remedios, organizado por la Escuela de Fútbol Novo Chiclana y la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al director de la Escuela Novo Chiclana, Juan Antonio Benítez, y el presidente de la Fundación Vipren, Miguel González.

Las instalaciones municipales volverán a acoger, un año más, este tradicional torneo de fútbol 7, que se disputará durante toda la mañana. En este sentido, destacar que serán 27 los equipos de fútbol que participen en el torneo y un total de 300 niños y niñas. Así, 8 equipos serán de la categoría prebenjamín, 9 en benjamín y 10 en alevín. Además, se disputarán finales de oro entre los dos mejores equipos de cada categoría y finales de plata para decidir el tercer y cuarto puesto.

“Felicitar a la Escuela Novo Chiclana y la Hermandad de Los Remedios por la organización de este tradicional evento, que cumple su decimoquinta edición, con un gran éxito de participación, ya que el Campo Municipal de Fútbol de Novo Sancti Petri acogerá a unos 300 niños y niñas este próximo sábado”, ha expresado Isabel Butrón, quien ha animado a la ciudadanía a disfrutar del evento. “Agradecidos de que se lleven a cabo este tipo de torneos, que hacen disfrutar a los más pequeños de su deporte favorito”, ha expresado.

Por su parte, Juan Antonio Benítez ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana la cesión de las instalaciones municipales de Novo Sancti Petri, “así como todas las facilidades que no concede para poder llevar a cabo este torneo”. “Y, por supuesto, agradecer a la Fundación Vipren su apoyo cada vez que llamamos a la puerta, y a la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios su implicación año tras año”, ha comentado el director de la Escuela Novo Chiclana, quien ha añadido que “prácticamente todos los equipos reciben trofeos y, además, jugarán un mínimo de tres partidos”.

Finalmente, Miguel González ha felicitado a la Escuela de Fútbol Novo Chiclana y a la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios por la organización de este torneo y ha agradecido al Ayuntamiento la cesión de las instalaciones municipales. “Desearle mucha salud al torneo y que podamos verlo durante muchos años”, ha expresado el presidente de la Fundación Vipren, quien ha añadido que “desde nuestra entidad siempre estaremos apoyando el deporte base”.