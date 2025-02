Tom Jones regresa el 11 de agosto a Concert Music Festival

El legendario cantante y artista galés Sir Tom Jones ha confirmado que estará el próximo 11 de agosto en Concert Music Festival, presentando en directo ‘Defy Explanation’, el espectáculo con el que el Tigre de Gales volverá a cautivar al público, cuyas entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

Con una extraordinaria carrera que abarca más de seis décadas, Tom Jones alcanzó la fama internacional gracias a su poderosa voz y su carismática presencia en el escenario. Ha dejado una huella imborrable en la historia de la música con éxitos como ‘It's Not Unusual, What's New Pussycat?’, ‘Delilah y Green’, ‘Green Grass of Home’, además de su exitoso programa de televisión de alcance internacional, ‘This is Tom Jones’ (1969-1971).

Su carrera ha estado repleta de numerosos honores y reconocimientos, incluido el muy apreciado título de caballero de la Reina Isabel II de Inglaterra en 2006, múltiples premios BRIT, un premio Silver Clef, el prestigioso Music Industry Trusts y un Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.

A los 84 años, ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: ‘Surrounded By Time’, ‘Long Lost Suitcase’, ‘Spirit In The Room’ y ‘Praise & Blame’. Además, es el artista masculino de mayor edad en alcanzar el puesto número 1 en la lista oficial del Reino Unido con un disco de material nuevo.