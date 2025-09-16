TNT Atalaya lleva este viernes a Chiclana su espectacular versión de ‘Divinas Palabras’

La obra ‘Divinas palabras’ aterriza este viernes, 19 de septiembre, a las 20.00 horas al Teatro Moderno de Chiclana en una espectacular versión de TNT Atalaya. Las entradas para el espectáculo, que llega de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos y bajo la organización de la Delegación Municipal de Cultura, ya pueden adquirirse en la taquilla del teatro y a través de la web www.tickentradas.com.

Se trata de la obra más universal de Valle-Inclán, ya que es, con diferencia, la que más veces se ha llevado a escena fuera de España. Este nuevo montaje surge de la conmemoración de los 40 años de la compañía sevillana, lo que ha supuesto un salto exponencial para esta.

El tema central, afirma su director, Ricardo Iniesta, “no es otro que la avaricia, la lujuria y la muerte, que Valle-Inclán describiera como nadie y que muestra con tremenda crueldad, pero también en clave grotesca, la miseria humana encarnada en la familia de un sacristán de aldea, pero que bien puede extrapolarse a nuestra realidad más cercana”.

La dirección, adaptación y dramaturgia del texto original corresponde al propio Ricardo Iniesta, corriendo la composición y dirección musical a Luis Navarro, con Lidia Mauduit y Marga Reyes al cuidado de los coros y de la voz. La autoría de la coreografía es de Juana Casado, Lucía You y los propios actores y actrices que intervienen en la obra. Ana Arteaga & Viñas asumen la escenografía, el vestuario es de Carmen y Flores de Giles, mientras que el también prestigioso Manolo Cortés corre a cargo del maquillaje, peluquería y estilismo.