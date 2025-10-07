El Teatro Moderno de Chiclana acoge mañana el XX aniversario de la Orquesta Caballati

Con motivo del XX aniversario de la Orquesta Caballati, el Teatro Moderno de Chiclana acoge este miércoles, 8 de octubre, a las 20.00 horas, un espectáculo en el que tomarán parte grandes protagonistas del carnaval, como Fali Vila, Yolanda Álvarez, Vicente Lázaro Lali, Alex de Huelva, Julio, Cosme, o Chema, entre muchos otros. El evento estará presentado por Juanma Bocuñano.

Organizado por la Hermandad del Amor, en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana, y a beneficio de esta, las entradas tendrán un precio simbólico de 10 euros en anfiteatro y 12 en el patio de butacas. Se pueden adquirir en La Flamenca y en Frutos Secos Tere o a través del teléfono 644 69 15 64.