El Teatro por Gerasa vuelve el próximo 2 de diciembre a Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de las delegaciones municipales de Servicios Sociales y Salud, Gerasa y el grupo de teatro de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez vuelven a trabajar de forma conjunta para conmemorar el Día Mundial del VIH-SIDA, que se celebra cada 1 de diciembre. Por tal motivo, el grupo de teatro representará el próximo 2 de diciembre, a partir de las 18.00 horas en el Teatro Moderno, la obra ‘Sálvame a Romero y Julieta’, de Manuel Carlos Cid, mientras que la recaudación se destinará íntegramente al Hogar Gerasa.

Así lo anunció recientemente el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, quien compareció en rueda de prensa junto a la representante de la Casa Hogar Gerasa, Trinidad Merino Orozco; la representante del grupo de teatro de la AVV García Gutiérrez, Paqui Ruiz, y la responsable de Teatrín, Angelines Domínguez.

Guillermo Sierra explicó que “es esencial que la sociedad tome conciencia de cómo el VIH afecta a las personas, para poder poner fin al estigma y la discriminación, mejorando así la calidad de vida de las personas que viven con este”. También reseñó que se realizarán varias actividades para la conmemoración de este día, siendo la primera la convivencia con pacientes de Gerasa el 26 de noviembre, continuando con el Teatro por Gerasa, el 2 de diciembre y la iniciativa Villancicos en Familia, el 12 de diciembre.

Angelines Domínguez destacó que su trabajo con la obra es colaborar en todo lo que necesitan, incidiendo en que versa sobre un programa de televisión subido de tono. “Será muy divertido, porque se unen las ganas de hacer teatro con los usuarios de Gerasa, haciendo que el día de la representación sea muy especial”.

Por su parte, Trinidad Merino agradeció el apoyo del Ayuntamiento, así como la colaboración del grupo de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez y de todas las entidades que ayudan. Y detalló que Gerasa ha ampliado sus servicios y ahora es una residencia para discapacitados gravemente afectados y con marginación social.

Se trata de una campaña enmarcada en el Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Chiclana en materia de Salud Pública, y el Programa de Intervención Comunitaria Ciudades ante las Drogas de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Asimismo, cuenta con el patrocinio de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana y Gerasa y la colaboración de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez, Asociación Española contra el Cáncer, AFICHI, ARCHI, Cruz Roja Juventud, Coordinadora Antidrogas Nueva Luz, Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Afemen y ANAES.