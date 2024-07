Taburete en Concert Music Festival: "Somos una familia"

Taburete, la banda española de pop rock, llega a Chiclana de la mano de Concert Music Festival el próximo 1 de agosto y este medio ha tenido la oportunidad de hablar con Willy Bárcenas, el vocalista principal.

-No la primera vez que actuáis en Concert Music Festival en Chiclana. En cuanto a la organización del propio evento y la ciudad, ¿cómo es la acogida?

-No estoy seguro, pero creo que es el quinto o sexto año que tocamos. Estamos muy contentos. La verdad que es un sitio en el que siempre nos tratan fenomenal, de los sitios de toda la gira que mejor organización tienen, que mejor nos cuidan y la verdad que siempre es un destino que siempre tenemos apuntado en el calendario como uno de los importantes del verano. Nos encanta ir allí a tocar.

-¿Habrá alguna novedad para este concierto?

-Esta gira es el final de la gira de Matadero 5, un disco que sacamos el año pasado y, bueno, realmente estamos haciendo un recorrido tanto por este disco como por los discos anteriores. Cantaremos algunas de las canciones que hemos sacado como ese último single con Marlon, Yo me quedo conmigo, que la verdad ha gustado mucho. Pero tampoco hay grandes novedades porque no hemos sacado nuevo disco. Nosotros al final lo que llevamos es diversión, convertir el concierto en una verbena, que ahora sobre todo en verano se ven muchos conciertos familiares que vienen los padres, los hijos -tanto adolescentes como los niños más pequeños-. Hacer de la noche una fiesta es lo que intentamos hacer siempre, independientemente de que cantemos canciones más nuevas o más antiguas, pero el espíritu siempre es el mismo: el de darlo todo y el de disfrutar.

-Entonces, ¿en este concierto lo que se va a poder disfrutar es de un recorrido por toda la trayectoria de Taburete?

-Sí, sí, y más ahora que nos acercamos a ese décimo aniversario. Nos gusta poder cantar las nuevas canciones que es lo que más ilusión nos hace porque es lo que menos hemos cantado. Pero también nos gusta recordar esos primeros discos: Tres tequilas, Dr. Charas, Madame Ayahuasca, que son realmente los discos que nos pusieron en la situación de ahora, los discos que nos han dado la oportunidad de tener una carrera musical asentada. Estamos muy felices de empezar una nueva gira.

-¿Tiene Taburete planes de futuro?

-Sí que hay planes de futuro. Acabamos de terminar de grabar el nuevo disco entre mayo y junio y en cuanto terminemos esta gira, en septiembre, empezaremos a planear todo ese lanzamiento que será para el año que viene en el que, además de sacar el disco y hacer una gira, queremos hacer algo especial y único por esos diez años que cumplimos.

-¿Cuáles son las canciones que más ilusión os hace tocar?

-Del último disco está una de las mejores canciones de siempre de Taburete que es Roto y Elegante y que además en directo la gente la siente muchísimo. Creo que sea ha convertido en un pequeño clásico y esa la disfruto muchísimo. Y luego las canciones que son más rockeras, como Venado tuerto o Dunas Mitchell, sobre todo el disco de la Broma infinita, que para mí personalmente es el mejor disco de Taburete, puede que las canciones de ese disco sean las que más disfruto tocando.

Al final, en los conciertos de Taburete no te aburres porque pasas de repente de una ranchera a una balada o a rock, hay muchos estilos dentro de Taburete. Por ejemplo, en el Último beso, una de las canciones que más me gusta tocar también por el toque flamequito, el ser tan diferente en cuanto a estilos hace que no te aburras y que te apetezca cantarlas, todas apetecen.

-¿Cuáles son los temas más demandados por el público?

-Los clásicos, Sirenas, Amos del Piano Bar, Caminito a Motel, Walter palmera, los solemos poner al final del concierto, ahí crecen los decibelios, y se nota que gusta. Quizá son las canciones que estamos más cansados de tocar, pero cuando das los primeros acordes y ves a la gente con esas ganas e ilusión de cantar, te la transmiten a ti también y la vuelves a disfrutar como el primer día.

-¿Cómo definiría la música de Taburete?

-Es pop rock, pero creo que lo que nos diferencia de otros grupos es la variedad de estilos que tenemos y quizá ese toque mexicano que en el próximo disco recuperamos bastante. Creo que lo que más nos diferencia sobre todo con grupos de España, es ese sonido mariachi y la fusión de estilos.

-¿Habrá alguna colaboración en el próximo disco? ¿Con quién le gustaría colaborar?

-Hay una colaboración ya segura de un artista mexicano que aún no puedo decir quién es y estamos trabajando en conseguir alguna más. Hay una que está en el aire, pero si se cumpliese sería un sueño de toda una vida. Es uno de los grandes, que cuando me han preguntado con quién querría hacer una colaboración siempre estaba él, estamos cruzando los dedos porque al final sea que sí.

Me gustaría colaborar con Leiva, Calamaro, Bunbury y con Sabina. Son mis favoritos, los cuatro magníficos.

-Una de vuestras canciones más famosas es Sirenas y la famosa frase de "a casa de Dron" causa mucho revuelo porque casi nadie sabe quién es Dron.

-Dron es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Era un grito de guerra cuando salíamos a las discotecas o de bares y luego las pos copas eran en casa de Dron normalmente. Era un grito que cantábamos mis amigos y yo. En ese momento con las canciones no había ninguna expectativa de que fuesen a triunfar o de que iban a gustar, hacía cosas más para mis amigos que para la gente. Al final un grito tan personal, entre amigos, se ha convertido en una frase tan mítica que canta todo el mundo. Es algo increíble y que pensé que nunca podría ocurrir.

-Tras finalizar la gira, ¿qué planes tiene Taburete?

-Terminamos la gira en septiembre y después en noviembre nos vamos a Latinoamérica, en México, Argentina, Chile, Colombia, vamos a Miami también y a Costa Rica. Por allí estaremos un mes trabajando duro y picando piedra porque vemos que en estos países, México y Chile sobre todo, estamos creciendo muchísimo y nos apetece ir para allá.

Una vez que termine esa gira, parar y empezar a planificar el lanzamiento para el año que viene del nuevo disco, con nueva gira y queriendo hacer algo especial por ese décimo aniversario, que todavía tenemos que pensarlo y sentarnos aunque ahora tenemos muchas horas de furgoneta por España y ahí es donde más creativos nos ponemos porque estamos todos juntos y siempre surgen grandes ideas, a si que a ver qué surge.

-¿Cómo se compagina la vida personal con la profesional?

-La verdad que se lleva bastante bien. Quizá lo que me diferencia del resto es que en verano la gente es cuando está de vacaciones y yo cuando más trabajo tengo. Esta es una vida de la que no se puede quejar nadie. Cuando lleguemos en noviembre de México tengo 3 o 4 meses de vacaciones. Hay veces que echas de menos a la familia en verano. pero es una vida que es un sueño, y sobre todo dedicándote a algo que es una pasión, que disfrutas de lo que haces y rodeado de amigos. Pues al final Taburete es eso, después de 10 años seguimos siendo el mismo grupo de amigos que disfruta en el escenario, en cada camerino, en cada furgoneta o entrevista. Somos una familia y eso lo hace mucho más llevadero todo.

-Si tuviera la oportunidad de hablar con usted mismo pero hace 10 años, ¿qué le diría?

-La verdad que no sé si le diría algo, pero “ve con cuidado, ve tranquilo, pero disfruta, y aprovecha esto y ya verás lo que viene" es lo que le diría. Tampoco intentaría darme muchos consejos porque en la vida se cometen aciertos y errores pero todo forma parte del proceso vital que acaba convirtiéndote en lo que eres, hay que caerse y levantarse, hay que dejarse fluir.