Servicios Sociales destina 200.000 euros para ayudas a colectivos de Chiclana

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de subvenciones en materia de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2025 entre las distintas asociaciones que trabajan dentro de la acción social en la localidad. Así lo anunció el responsable del área, Francis Salado, quien indicó que “hemos repartido 200.000 euros en ayudas dirigidas a estos colectivos que, día a día, realizan un gran trabajo en favor de las personas más vulnerables de nuestro entorno”.

En este sentido, hay que recordar que esta convocatoria recogía dos líneas distintas. Por un lado, se destinaba 160.000 euros para la puesta en marcha de los programas y proyectos de actividades de estas entidades sociales; y, por otro, 40.000 euros para los gastos de adquisición de material inventariable que ayude a llevar a cabo estos programas.

Así pues, una vez valorados todos los proyectos presentados conforme a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria, hay que destacar que se han presentado un total de dieciséis solicitudes para la línea 2, de las que se beneficiará entidades como Cruz Roja, Aise, Adacca Hogar de Nazaret, Anaes, Avalon, La Autora, Afnachi Gerasa, La Fundación o Archi.

Por otra parte, se presentaron 27 proyectos para concurrir en la línea 1, dotada con 160.000 euros. Asodown, Cruz Roja, Anucodich, Adacca, Aise, Avalon, La Rampa, Parkinson Bahía de Cádiz, Afasode o Afemen, entre otras, recibirán estas subvenciones para llevar a cabo sus programas de actividades, que incluyen talleres para la adquisición de habilidades sociales, programas de apoyo psicosocial, talleres de verano, programas de atención integral, etcétera...

“La colaboración y coordinación con el tejido asociativo que trabaja en el campo de la acción social en Chiclana es vital para este equipo de gobierno. Por ello, es importante seguir ofreciendo este tipo de recursos para que nadie se quede atrás, para lograr entre todos una integración social justa y solidaria”, declaró Francis Salado, quien subrayó que “estas subvenciones son solo una muestra del compromiso que este Ayuntamiento tiene para con los más vulnerables de nuestra ciudad y las entidades sociales que trabajan, año tras año, por conseguir mayor bienestar y mayor calidad de vida del conjunto de las personas que atienden cada una dentro de su ámbito de actuación”.

Asimismo, el delegado agradeció la labor que desempeñan estos colectivos, “cada uno de ellos poniendo lo mejor de sí. Desde este equipo de gobierno vamos a seguir prestando la atención que cada entidad social merece y necesita en cada momento y vamos a seguir apostado por una integración social real que nos implique a todos, administraciones y sociedad en general”, concluyó diciendo.