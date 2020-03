Una chiclanera 'atrapada' en Bali pide ayuda para volver a España

Sandra Crespo es una joven chiclanera que se encuentra de viaje en Indonesia a la que la alerta sanitaria mundial la tiene 'atrapada' en Bali junto con otros tres españoles, de la provincia de Málaga, debido a la suspensión de vuelos que se ha producido en el país asiático en los últimos días.

Tras difundir un vídeo en las redes sociales pidiendo ayuda a autoridades y responsables políticos, este medio se ha puesto en contacto con ella para conocer de primera mano su situación. La incertidumbre y el temor a verse confinados en un país como Indonesia durante semanas son algunos de los mensajes que este grupo de españoles está difundiendo por las redes con la esperanza de que les llegue pronto una ayuda que ponga fin a esta situación.

"Llegamos aquí el 27 de febrero para hacer un viaje de vacaciones como mochileros para conocer la cultura de este país, un momento en el que aún no se había generalizado el problema del coronavirus en España ni en otros muchos países, por lo que no nos podíamos imaginar que esto iba a cambiar tanto en cuestión de días como ha sucedido", explica Sandra. En principio, su intención era la de regresar a España el 31 de marzo, pero los problemas con la cancelación de vuelos que empezaban a producirse hace ya unos días les llevó a dirigirse al aeropuerto para intentar solucionar la situación, algo que a fecha de hoy aún no han podido lograr.

"Ante el problema que estábamos teniendo con los vuelos, nos dirigimos a la Embajada de España y la situación allí era una locura, se limitaron a tomarnos los datos y se quedaron con nuestros pasaportes para tramitarnos la ampliación del visado, hasta el 7 de abril, algo que no pudieron hacer sobre la marcha debido a la gran cantidad de personas que está reclamando este tipo de gestiones en estos momentos", continúa contando esta chiclanera, que a través del citado vídeo pide a las autoridades españolas alguna solución para los más de 200 españoles que se encuentran en parecida situación en este país, la mayor parte de los mismos en Bali.

Como ellos mismos cuentan en el vídeo que han difundido, algunas compañías aéreas se están poniendo en contacto con los afectados para ofrecerles billetes a precios desorbitados, que van desde los 1.000 a los 1.500 euros, "unas cantidades que no nos garantizan que el vuelo salga porque todos los días se están anulando salidas debido a la saturación que sufre el aeropuerto aquí, donde hemos estado dos días sin poder solucionar el problema", insiste Sandra.

"Como no hemos podido solucionar la situación en Kuta, y con el temor de quedarnos confinados en un país como éste, donde actualmente hay ya 450 afectados y 50 fallecidos y se han suspendido todas las celebraciones del año nuevo que se festeja precisamente hoy, hemos decidido trasladarnos a otra ciudad que se encuentra a una hora y donde la situación es más llevadera, Ubud, para alojarnos en un hostal a la espera de recibir alguna solución de la Embajada como está sucediendo en otros países afectados", reclaman, al tiempo que explican que "no pedimos un vuelo gratis, pero al menos que no se utilice esta situación para abusar de los precios y que nos garanticen la salida, algo que actualmente no sucede y podemos vernos con el billete comprado y sin poder viajar", lamenta Sandra.