El estado de salud de Lucía Galán, de Pimpinela, obliga a cancelar el concierto de Chiclana

Los problemas de salud por lo que está atravesando desde hace unos meses Lucía Galán, la voz femenina del dúo Pimpinela, han obligado a cancelar la actuación que los argentinos tenían prevista este 15 de agosto en Concert Music Festival de Chiclana.

En la web del festival de música ya no aparece la imagen de los dos hermanos y Ticketmaster ha detenido la venta de entradas para esta cita debido a la cancelación del evento.

La salud de Lucía Galán lleva preocupando desde esta primavera, cuando en un control rutinario se le detectó un quiste en el páncreas que de no extirparse, podría haber ocasionado un cáncer en un futuro. Tal como informó la propia Galán en sus redes, el post operatorio de una intervención necesaria iba a ser doloroso y complicado, y pese a los esfuerzos, el dúo se vio obligado finalmente a paralizar su espectáculo 'Siempre Juntos Tour'.

Desde que se conocieran los problemas de salud por los que estaba atravesando, Lucía Galán, los seguidores de los argentinos se han volcado en las muestras de cariño. Ella misma, a través de sus cuentas sociales, ha querido responder a todas este apoyo informando a su vez que la recuperación le llevará algo más del tiempo en un primer momento previsto.

"Hola a todos, aquí estoy. Me ha tocado pasar por momentos difíciles pero gracias a Dios ya estoy mejorando poco a poco. Les agradezco a todos por tanto cariño, a los medios por el respeto, a mi familia que nunca se movió de mi lado. A mi hija, que me dios la fuerza y amor que necesitaba. A mis amigos. Mi recuperación tomará más tiempo de lo previsto, lamentablemente mis queridos de España, nos veremos el año que viene. El gran equipo de médicos que me cuidan paso a paso quiere que esté al 100% para poder subir a un escenario. Una vez más, gracias por tanto amor. Lucía", ha escrito la cantante.

El dúo Pimpinela en España

Tras culminar su exitosa 'Gira 40 Aniversario', en la que colgaron el cartel de vendido en varias fechas en Estados Unidos y Latinoamérica, Pimpinela tenía previsto España con un nuevo y vibrante directo en el que sonarían éxitos emblemáticos como ‘Olvídame’ y ‘Pega La Vuelta’, así como canciones de su nuevo repertorio como son ‘Traición’, ‘Cuando Lo Veo’ y ‘Lloro’.

El dúo se han consolidado a través de una apoteósica trayectoria como un fenómeno cultural que atraviesa los tiempos, las modas y las generaciones que continúa emocionando al público.