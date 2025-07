Ruslana: “Tengo muy claro que no voy a bajarme del escenario nunca”

Ganas no le faltan. Y fuerza tampoco. Ruslana, aquella concursante benjamina de Operación Triunfo 2023, llega a Chiclana dispuesta a darlo todo. Mañana sábado por la noche la cantante se subirá con fuerzas al escenario de Concert Music Festival, en una de las citas más esperadas en su tour Génesis.

–Ruslana, dentro de muy poquito te podremos ver ya en Concert Music Festival ¿Cómo estás viviendo la espera?

–¡Oye, pues muy bien! Al final con muchas ganas de disfrutar, aunque con un poco de calor, ¿no? (Ríe).

–¡Eso seguro que no va faltar! Además estoy convencida de que esperabas la fecha con muchas ganas...

–¡Pues claro que sí, como todas las fechas! Tanto yo, como el resto de la gente con la que comparto escenario, estamos deseando comenzar la temporada de festivales.

–Actualmente eres una de las principales artistas del panorama musical, al menos una de las que más está dando que hablar ¿Cómo se gestiona todo este éxito?

–Como buenamente se pueda. Me gustaría darte una respuesta clara, pero a lo mejor ni siquiera la tengo yo, porque al final hago lo que me gusta desde el corazón, y todo eso viene junto en un pack. Aprendo a gestionarlo día tras día.

–Al menos estás demostrando que lo sabes hacer. Ha quedado claro que sobrevivir en las redes sociales no es fácil. Tú lo consigues. Puedes estar orgullosa de ello

–Al final eso es algo con lo que la gente de mi generación ha crecido y lo hemos tenido presente siempre. A momentos es más complicados, otras veces es más fácil, pero siempre se puede.

–Muchas veces has dicho que cantas aquellas cosas que no puedes callar.

–Tengo decidido que me gustaría diferenciarme justo por esto. Quiero que mis letras sean reales, que el público se sienta identificado cuando las escuche. Eso crea un vínculo muy bonito entre el público y yo.

–Desde luego que con todo lo que nos está tocando vivir hoy en día no te vas a quedar sin inspiración....

–¡Hombre claro! La generación de cristal nos llaman, ¿no? No sé dónde han visto el cristal. Siempre he pensado que yo soy muy así, por todo lo que me ha tocado experimentar en mi corta vida: residir en varios países, aprender un idioma desde cero ... No son solo cosas sobre las que cantar, sino que son cosas que me han hecho como muy fuerte frente a todo.

–¿Cómo estás disfrutando ‘Génesis’?

–¡ A tope! Es un disco muy disfrutón, de directo completamente. Ya llevamos girando desde noviembre... ¡casi un año entero de gira! Eso me encanta. Además creo que hemos apostado por un sonido pop-rock que era algo que me debía a mí misma, ¿sabes?

–¿Qué tiene pensado la Ruslana del futuro?

–No bajarme de escenario nunca. ¡Eso seguro!