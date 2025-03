Roberto Palmero: “Chiclana puede presumir de estar a la vanguardia de la gestión pública del agua en Andalucía”

Roberto Palmero es delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana y vicepresidente de Chiclana Natural, empresa pública encargada de la gestión del agua, limpieza viaria, mantenimiento de playas y zonas verdes y recogida de residuos urbanos.

Pregunta.Esta semana conmemoramos el Día Mundial del Agua, jornada que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de un bien tan esencial como escaso como es el agua dulce y la necesidad de gestionarla de manera sostenible ¿Qué importancia le otorga esta fecha?

Respuesta.Una importancia máxima. El año pasado fue muy duro en cuanto a la gestión del agua por las necesidades que tuvimos a causa de la sequía. Un año de muchos retos que se convirtió en un aviso de lo que está por venir y de lo que cada vez se va acentuando más. Siempre debemos tener muy en cuenta una fecha como el Día Mundial del Agua para concienciar de la importancia que tiene el agua como un bien vital para no solo para el funcionamiento de una ciudad, sino para la humanidad en su conjunto. Es momento de reivindicar una buena gestión pública del agua y en Chiclana podemos presumir de estar a la vanguardia de Andalucía en este ámbito.

P.En esta ocasión, esta conmemoración tiene como lema ‘Conservación de los glaciares’, un asunto que desde un punto de vista localista pudiera parecernos lejano, pero la ciudadanía deber tener presente que no es así...

R.Totalmente. La protección de los glaciares no solo hay que tenerla muy en cuenta en lo más cercano que conoce la gente, como puede ser la subida del nivel del mar. En Chiclana, como zona costera que es, siempre tenemos presente esta circunstancia, pero también debemos ser conscientes de otras consecuencias que está provocando la pérdida de glaciares, como son los cambios de temperatura que se están produciendo a lo largo y ancho del mundo. Esta circunstancia, a día de hoy, tiene mucho impacto en el desarrollo de las ciudades.

Estamos teniendo plagas que afectan a la flora y la fauna que antes no teníamos por la diferencia de grados que hay con respecto a unos años atrás, especies de árboles que antes se adaptaban bien al clima y que ya están empezando a sufrir a causa de la existencia de las intensas temperaturas que se viven en algunos meses del año de calor extremo… Y estamos teniendo que adaptar las ciudades a este nuevo clima que se está produciendo, en parte, por la disminución de los glaciares.

P.A pesar de las intensas lluvias que se han producido en Andalucía en las últimas semanas, la declaración de situación excepcional de sequía continúa vigente...

R.Creemos que la Junta de Andalucía anunciará en breve algún cambio al respecto. Hemos visto estos días que incluso el pantano de los Hurones, que es el que afecta directamente a Chiclana, abría sus compuertas para desahogar agua, pero debemos entender que esta declaración forma parte de un conjunto de medidas que afecta a toda Andalucía en el que no solo entra en juego el agua de consumo, sino también la de regadío.

Hay mucho que hacer en lo referente a las prioridades de la Junta en la gestión del agua. En este sentido, yo soy muy crítico con las decisiones que se están tomando desde la administración andaluza, que a veces tienen más presente determinados negocios de agricultura que las necesidades de peso de las ciudades de nuestro territorio.

P.Si por algo se ha caracterizado Chiclana en los últimos tiempos es por desarrollar unas políticas hídricas muy responsables, posicionándose a la vanguardia en este ámbito con la aprobación de un Plan de Gestión de Riesgo por Sequía, hace ya 3 años, y de un Plan de Aguas Regeneradas, hace dos…

R.Para nosotros es fundamental la planificación eficiente y bien estudiada de cara a la gestión de los recursos públicos y me refiero no solo a recursos como el agua, sino también a los recursos financieros con los que podemos contar. Este tipo de planes, en cuya puesta en marcha hemos sido pioneros en Andalucía, nos permiten planificar de aquí a los próximos 20 o incluso 30 años las necesidades que va a tener una ciudad como Chiclana para a afrontar posibles situaciones de sequía, pero también las necesidades en el ámbito de las inversiones que se antojan más prioritarias. Son herramientas que se construyen y vertebran de la mano de los diferentes sectores y agentes sociales y que nos permiten contar con una hoja de ruta en la que están presentes todas las necesidades que podríamos tener e identificar cuáles son las actuaciones necesarias, de manera que cuando la gestión de este Gobierno finalice, quien venga después podrá continuar llevándolas a cabo, lo que redunda en el beneficio de la propia ciudad.

Eso sí, estas iniciativas de carácter municipal no son suficientes, son necesarias además otras inversiones por parte de la Junta de Andalucía, que nos tiene abandonados y no está invirtiendo siquiera en los planes que ellos mismo han aprobado, como es el caso de Plan de Inundabilidad, en el que Chiclana precisa de una serie de inversiones y no parece que a corto plazo las vayan a acometer.

P.Esta apuesta constante del Ayuntamiento de Chiclana por maximizar el uso responsable del agua y mejorar las redes y sistemas hídricos del municipio está muy presente en el actual presupuesto municipal.

R.Es así. En el ámbito del agua son casi ocho millones de euros los que se destinarán a inversiones, a los que hay que sumar cuatro millones más del PERTE, fondos europeos para la digitalización y modernización de nuestras redes. Un proyecto conjunto que desarrollamos junto a la empresa de aguas del Ayuntamiento de Cádiz y del que ya tenemos parte de los fondos. Aun así, a través de nuestros propios recursos somos uno de los ayuntamientos que más invertimos en la mejora de nuestras redes y ya el pasado año desarrollamos muchas actuaciones tanto de mejora como de ampliación para solucionar problemas que sufríamos a consecuencia de la sequía o de las redes de pluviales.

Para este año contamos con una gran hoja de ruta en la que incluso hemos planificado la creación de nuevos depósitos de agua, un ejercicio de previsión y responsabilidad para una gestión mucho más estricta del agua de cara a este futuro que se nos viene. Todo ello en la línea del crecimiento poblacional desmesurado que está experimentando Chiclana, especialmente en las temporadas de alta presión turística. Un trabajo muy duro en el que priorizamos la instalación de redes más eficientes, más modernas y con muchas menos pérdidas en un recurso tan importante como el agua. Las ciudades deben crecer de la mano de los servicios públicos y de un uso responsable de este bien vital.