El 'revival' de Así Fueron Los 90'S transforma el presente en un viaje en el tiempo

Las entradas llevaban agotadas desde hacía meses. El interés por el revival noventero está en pleno auge, a puntito de caramelo y es que ha pasado el tiempo suficiente para que miremos con ternura y nostalgia aquellos hits que bailamos cuando éramos pequeños, teenagers o simplemente sonreír al escuchar himnos antiquísimos a través de oídos millennials. Así fueron los 90's se presentaba acertadamente como la fiesta de los 90 que no pudiste vivir en los 90 y así fue: un digno desfile de las leyendas de la época y hay que recalcar el “digno”, porque aquello no se convirtió en un desfile de dinosaurios perdidos.

Puntuales saltaron al escenario unos OBK completamente en forma que no dudaron en cerrar su actuación con Historias de amor. Lo mismo hizo Amistades Peligrosas y un pabellón que se caía con los primeros acordes de Me quedaré Solo. El pegamento entre actuaciones fue Paco Pil, que se dedicó a no dejar descansar al personal pinchando los temazos que no tendrían su réplica en directo.

Si una cosa quedó clara con este concierto es que la música de los años 90 posee una calidad atemporal, un puente entre generaciones que continúa resonando tanto en las pistas de baile como en las listas de reproducción contemporáneas.