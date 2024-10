Reunión de la Mesa de Turismo de Chiclana para mejorar la oferta con nuevas propuestas

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió este miércoles la Mesa del Turismo, que se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y que contó con la presencia del delegado de Movilidad, José Vera, así como la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, además de representantes de los hoteles de Chiclana y de empresas relacionadas con el sector y de la concesionaria del transporte público. Durante el encuentro, se analizó la temporada 2024 y se abordaron nuevas propuestas para seguir mejorando la oferta en el municipio en los próximos años.

El alcalde puso el énfasis en la importancia de esta Mesa del Turismo, porque se trata de la puesta en común de todas las partes, “de las cosas que nos preocupan a todos y esto es lo que nos permitirá avanzar en materia de turismo y de empleo”. Este avance “se ha visto beneficiado por el incremento de las ofertas cultural y medioambiental y de la mejora en las comunicaciones. El objetivo es seguir avanzando en un segmento tan importante como es la industria turística en la ciudad, con sus pequeños apartados que generan empleo y economía”.

En este sentido, el regidor chiclanero desgranó los buenos datos del sector en la presente temporada, con una alta ocupación hotelera, no solo durante los meses de julio y agosto, sino también en junio y septiembre, contando como novedad con la ampliación de la temporada gracias, entre otras medidas, a la incorporación del Imserso, concretamente en el Apartahotel Las Dunas.

No obstante, José María Román indicó que “lo importante no es que hayamos tenido unos 240.000 visitantes en el mes de agosto, sino que el gasto/día se ha incrementado. Por eso, no pretendemos tener más turistas en verano, sino que la temporada se alargue al máximo en el tiempo y que el visitante gaste más”.