El rapero Cruz Cafuné listo para revolucionar CMF

Chiclana/Una vez más, y por segunda vez este año, el escenario de Concert Music Festival se prepara para recibir a un artista canario. En esta ocasión el encargado de subir pulsaciones será el rapero Cruz Cafuné, quien dará un concierto mañana domingo a las 22:30 horas en Sancti Petri.

El joven artista, de 31 años, llega directo desde su mejor momento, rodeado de aplausos y aclamado por la crítica gracias a su último disco, Blu€s, un trabajo que dio a concer a través de un evento secreto en Teatro Barceló de Madrid.

Eso fue el pasado 15 de julio. Desde aquel día casi ningún amante de este estilo musical ha podido quedar ajeno a los recientes temas que Cafuné, donde el canario defiende con uñas y dientes distintos ritmos, desde el dancehall hasta el blues.Por el mommento ya lleva más de un millón de reproducciones. Igualmente, el público también estará ansioso por escuchar otros temas má antiguos, como cualquiera de los recogidos en Me Muevo con Dios, su anterior álbum , donde también cosechó un gran éxito.

No obstante, Cruz Cafuné no estará solo. Tras su actuación le tocará el turno a Soge Culebra, otro de los jovenes artistas más relevantes de la escena urbana española, quien también estará en Chiclana con algunos de sus temas como 7 lágrimas, Ibiza o No Pienso Llamar.

Las entradas para ambos conciertos están disponibles en la web del festival www.concertmusicfestival.com