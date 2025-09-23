Rancapino Chico y Antonio Reyes protagonizan ‘Dos voces, un pueblo’ el 31 de octubre en Chiclana

El espectáculo ‘Dos voces, un pueblo. El mano a mano’ se celebrará el próximo 31 de octubre, a las 22 horas, en la Bodega Miguel Guerra. Esta cita con el flamenco estará protagonizada por los cantaores chiclaneros Rancapino Chico y Antonio Reyes. Así lo anunció ayer el alcalde de Chiclana, José María Román, en un acto en el que estuvo acompañado por los dos artistas locales y por el delegado de Fiestas, Fede Díaz.

“De la mano de Celebraciones Carlos Oliva, el próximo 31 de octubre tendremos un encuentro único, porque será la primera vez que dos artistas de la categoría de Antonio Reyes y Alonso Núñez Rancapino Chico actúen juntos en nuestra ciudad”, destacó el alcalde, quien indicó que “será un evento muy especial con dos artistas chiclaneros que se encuentran en su mejor momento profesional”, para agregar que “si hay que hablar de grandes cantaores de flamenco, ellos dos son ahora referentes”.

Por su parte, Antonio Reyes mostró su satisfacción “por poder cantar, una vez más, en mi tierra, en Chiclana, además compartiendo cartel con Alonso, lo cual es un privilegio”, a la vez que dio las gracias a “Carlos Oliva y a todas aquellas personas que harán posible este evento único”.

Asimismo, Alonso Núñez Rancapino Chico comentó que “es un orgullo compartir este día tan especial con Antonio, un cantaor de categoría. El 31 de octubre pasaremos una noche muy bonita, donde podremos disfrutar de buen flamenco”.