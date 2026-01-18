Quiksilver comercializa prendas de ropa con el sello de La Barrosa

Esencia Surf, escuela de surf ubicada el centro comercial Hércules, en la segunda pista de La Barrosa, distribuye una nueva línea de ropa de la marca Quiksilver que cuenta con el sello de La Barrosa. El alcalde de la ciudad, José María Román, visitó el local acompañado por la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez; el responsable del establecimiento, Francisco Díaz; y el diseñador, Antonio Andrade.

“Una de las cosas más interesantes que tienen los destinos turísticos es que llega el momento en el que la gente demanda productos y recuerdos útiles. Y precisamente aquí, en Esencia Surf, Fran y el diseñador Antonio Andrade han conseguido hacer prendas de ropa para la marca Quiksilver con La Barrosa”, destacó el alcalde. “Así podemos identificar nuestra playa con esta reconocida marca de ropa deportiva. Se trata de un hito muy importante, por el que debemos felicitar a Fran y a Antonio, ya que damos un paso más en la promoción del destino turístico”, recalcó el primer edil.

Por su parte, Francisco Díaz destacó: "No ha sido nada fácil, pero solo Quiksilver lleva a cabo esta iniciativa con los mejores destinos de surf del mundo”. “A la gente le encanta llegar a la tienda y comprar productos donde se refleja nuestra playa”, comentó el gerente de Esencia Surf, quien indicó que “es la primera vez que se ha conseguido algo así y estamos muy orgullosos, porque además la marca está muy contenta con el producto”. “Aunque pasa por el filtro de ellos, los encargados de los diseños somos nosotros directamente. Y para ello contamos con artistas locales, entre ellos, Antonio Andrade”, incidió.

Finalmente, Antonio Andrade se mostró orgulloso por el logro conseguido. "Después de 15 años en la orilla de La Barrosa haciendo fotos, ha llegado esta colaboración con una marca internacional”. “Normalmente, este tipo de marcas nos está abierta a este tipo de colaboraciones”, aclaró el diseñador chiclanero. “Ha sido complicado elegir la foto perfecta, con las olas y el castillo de fondo, y que quedara bien en la sudadera”, precisó.

Esencia Surf

Esencia Surf School es una escuela de surf en la que ofrecen cursos orientados a diferentes niveles, desde las primeras sesiones de iniciación hasta el perfeccionamiento, siempre de la mano de monitores titulados que aman el deporte y con una larga experiencia en el sector. Desde 2003 han dedicado sus esfuerzos a crear una cantera de surfistas que sean conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente donde practican su deporte. Ofrecen una enseñanza de calidad con carácter multidisciplinar, que no se centra únicamente en la práctica deportiva.

Además, Esencia forma parte muy importante del proyecto ‘Children&Surf’, que surge a partir de las experiencias compartidas con asociaciones que trabajan con niños y niñas en riesgo de exclusión social y discapacidad. A través del surf, han encontrado un medio terapéutico que les ayuda a mejorar las relaciones sociales, gestionar las situaciones de estrés que viven en el día a día y mejorar la autoestima de los jóvenes participantes, además de las mejoras físicas asociadas al deporte.