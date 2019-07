La estación depuradora de El Torno en Chiclana , donde se desarrolla el proyecto All Gas, recibió a medio centenar de asistentes, entre ellos investigadores de 25 países diferentes, interesados por conocer el proceso de generación de biogás a través del cultivo de algas que se desarrolla en este enclave chiclanero.

Este encuentro fue organizado con motivo del Congreso IWAlgae, celebrado los días 1 y 2 en Valladolid. El proyecto All-Gas demuestra la producción sostenible a gran escala de biocombustible basada en el cultivo de microalgas a bajo coste. La investigación, que comenzó en 2011, inauguró su fase demostrativa en 2017. Actualmente, las instalaciones del proyecto producen el suficiente biogás de alta calidad para impulsar 20 coches por hectárea de cultivo de microalgas, lo que supondrán 40 coches, gracias a las dos hectáreas de cultivo que se tienen.

Los resultados obtenidos por el proyecto All-Gas a diferentes escalas hacen pensar en un nuevo paradigma de la depuración de las aguas residuales, de modo que esta operación ya no debe ser contemplada como un gasto de recursos, sino como una actividad con un balance energético positivo, y fuente de recursos “verdes” de alto valor añadido (bioplásticos, biofertilizantes, cosméticos,…) y respetuosa con el Medio Ambiente.

El balance de estos años de investigación es exitoso. Se ha demostrado que la tecnología desarrollada por el consorcio tiene un enorme potencial en territorios como Andalucía, que dispone de cerca de 3.000 horas de sol al año y superficie disponible para el cultivo de las microalgas.

Al encuentro en la depuradora de El Torno también acudieron el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel Menéndez; la representante del proyecto Officer de la Comisión Europea, Szilvia Boszoki; el director de Aqualia en el sur de España, Lucas Díaz; el coordinador del proyecto All-Gas y director de I+D de Aqualia, Frank Rogalla; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, así como el alcalde de Chiclana, José María Román, entre otros cargos.

En este sentido, Manuel Menéndez, señaló que el Ministerio para la Transición Ecológica se creó hace un año y un proyecto como All-Gas “viene a representar lo que es este ministerio, porque funde energía y medio ambiente. Intentar juntar los mundos en este proyecto hace que la parte administrativa vaya por detrás y eso a veces supone un reto más complicado que el técnico o el científico”.

El alcalde: "Las normativas y las leyes nos impiden seguir avanzando"

Por su parte, el regidor chiclanero indicó que en el inicio del proyecto “no teníamos claro cómo iba a ser ni cómo iba a terminar, pero afortunadamente, el tiempo nos ha llevado a que ésta haya sido un nuevo paradigma en la depuración de aguas residuales en toda la cuenca mediterránea, rompiendo todos los moldes”. También incidió en que “el único problema no es de capacidad técnica, no es de I+D+i, sino que lo que se está haciendo no estaba previsto que se pudiese hacer y las normativas y las leyes nos impiden seguir avanzando”, explicó José María Román, quien reiteró que “necesitamos una adecuación para que proyectos de economía circular como estos puedan seguir avanzado porque estamos cambiando”.

Además, Lucas Díaz, de Aqualia, manifestó que es un día especial, “porque el equipo que ha trabajado en Chiclana ha hecho de este proyecto uno de los que más orgullosos nos sentimos en Aqualia, porque nos ha dado visibilidad a nivel nacional e internacional”.

Además, resaltó que el proyecto “All-Gas es el mejor ejemplo de la colaboración público-privada, con entidades como Chiclana Natural, Aqualia, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Comisión Europea, Gobierno Central, entre otros. Todos hemos ayudado y colaborado en un proyecto, cada uno de la forma que ha podido, con el objetivo de conseguir un desarrollo tecnológico. Hemos buscado el bienestar de nuestros ciudadanos, porque Aqualia tiene una responsabilidad social corporativa”.