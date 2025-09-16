Presunto intento de secuestro de una madre y su hijo en el parking de la Plaza de las Bodegas de Chiclana

La rápida intervención de la Guardia Civil, la valentía de una madre y la colaboración ciudadana evitaron ayer un presunto intento de secuestro en el parking de la Plaza de las Bodegas de Chiclana, según dio a conocer la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL).

Los hechos ocurrieron cuando la progenitora, junto a su hijo, de apenas dos años, fue abordada en este lugar de manera violenta por un individuo que la amenazó con una navaja e intentó forzarla a subir a un vehículo con el pequeño. Con gran coraje, según relata JUCIL, consiguió zafarse y pedir ayuda, recibiendo el apoyo inmediato de dos ciudadanos, que no dudaron en socorrerla.

Pocos minutos después, la eficaz actuación de la Guardia Civil de Chiclana permitió detener al presunto agresor, que ya contaba con antecedentes por otros hechos delictivos. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial por varios delitos de robo con violencia e intimidación.

El sindicato ha mostrado “nuestro reconocimiento y gratitud a los agentes de Chiclana, cuya pronta intervención ha evitado que este individuo siguiera poniendo en riesgo la seguridad de las familias”.

A la vez que ha destacado “la importancia de contar con una Guardia Civil cercana, profesional y entregada, que protege a nuestros vecinos en cualquier circunstancia”.