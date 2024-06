Precintadas catorce parcelas ilegales en la zona de El Marquesado de Chiclana

Un operativo formado por inspectores de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, acompañados de agentes de la Guardia Civil, precintó este miércoles 14 parcelas ilegales en un terreno de naturaleza rústica, situadas en El Marquesado y de aproximadamente unos 7.000 metros cuadrados en total.

Los propietarios de estas tierras fueron notificados sobre esta actuación el pasado 30 de mayo y en ella se le requería que “disponga lo necesario, bien personalmente o bien a través de persona autorizada, para que el personal Inspector y de apoyo de esta Dirección General y miembros de los Cuerpos de Seguridad accedan al interior de la parcela y, en su caso, al interior de las edificaciones, construcciones o instalaciones, el próximo 19 de junio de 2024, a partir de las 11:00 horas, fecha y hora en la que se practicará el precinto de los lotes”.

Hay que señalar que estos precintos prohíben el acceso a las parcelas y su rotura faculta a la Administración Autonómica a imponer multas de importantes cuantías e incluso poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para la exigencia de la responsabilidad penal que proceda.

El abogado de un grupo de diez de estos propietarios, Borja Grandal, explicó a este medio que, desde el principio de esta actuación, que se alargó hasta las dos de la tarde, “ha habido total colaboración y los inspectores han podido comprobar que en la gran mayoría de ellas el terreno estaba prácticamente intacto o como mucho aparecía limpio de maleza”. Aunque en otras sí había “varias casas prefabricadas móviles -las conocidas como mobil home-, varias fosas sépticas y algunas otras que no tienen edificación alguna, pero sí están valladas”.

Se da la circunstancia de que, tal y como apuntó Grandal, la zona “está plagada de parcelaciones ilegales” y, posiblemente la Junta de Andalucía ha intervenido porque la venta ha sido reciente, justo después de Navidad”.

Sobre este proceso, declaró que, “desde Grandal-Abogados, haremos valer los derechos nuestros representados contra la medida de precinto acordada, que entendemos no justificada, al no existir en las parcelas ningún tipo de obras, construcciones ni elementos con vocación residencial, estando la mayor parte de los terrenos destinados únicamente al uso propio del suelo rústico”, para agregar que “trataremos de conseguir que los citadas precintos sean alzados al entender que no estarían justificados”.

Respecto de las viviendas que allí se encuentran, Borja Grandal agregó que “procederemos a valorar la impugnación de los precintos siempre y cuando se acredite que las mismas constituyen domicilio”.

Cabe señalar que esta actuación se ha desarrollado en el ejercicio de la competencia directa que la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) concede a la Junta de Andalucía, al poder afectar a interese territoriales, lo que permite a la comunidad iniciar expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad de manera ágil.

Desde su entrada en vigor, han sido muchas las órdenes de este tipo que se han ejecutado en la provincia de Cádiz. La última de ellas se produjo el pasado lunes en La Línea, donde se precintaron unas 40 viviendas ilegales en la zona del Zabal.