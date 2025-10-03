El PP pide al gobierno local que no deje pasar el plan de empleo para mayores de 52 años de la Junta de Andalucía

El Partido Popular de Chiclana ha exigido al equipo de gobierno PSOE-IU que “actúe con diligencia y no deje pasar la nueva convocatoria del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, promovido por la Junta de Andalucía, y dotado con 10 millones de euros para ayudar a mayores de 52 años desempleados de larga duración”.

Al respecto, la presidenta del PP, Ascen Hita, ha declarado que “estamos ante una oportunidad crucial para reactivar el empleo entre uno de los colectivos más vulnerables de nuestro municipio. No se puede mirar hacia otro lado ni improvisar como hace habitualmente este gobierno local”.

Este plan, destinado a 2.219 personas desempleadas andaluzas, contempla medidas de orientación, formación e inserción laboral adaptadas al perfil de cada participante, con el fin de alcanzar un mínimo del 40% de inserción real. Podrán participar entidades sin ánimo de lucro, corporaciones locales y entidades locales autónomas.

Sobre este asunto, Hita ha señalado que “el Ayuntamiento tiene la obligación moral y política de presentar proyectos sólidos que permitan a los chiclaneros beneficiarse de esta inversión del Gobierno andaluz.

El PP ha recordado que, según las últimas estadísticas publicadas por el SEPE, "en Chiclana 4.488 de los 7.490 desempleados en la ciudad son mayores de 45 años".